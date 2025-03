Versöhnung? Molly-Mae erklärt ihren Urlaub mit Ex Tommy Fury

Fans von Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) haben zurzeit viele Fragezeichen im Kopf. Nun bricht die Influencerin endlich ihr Schweigen: In einem aktuellen YouTube-Video spricht sie über den gemeinsamen Familienurlaub in Dubai – und den derzeitigen Stand der Beziehung zwischen ihr und ihrem Ex-Verlobten. "Ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass ich nicht ehrlich zu euch bin, was die Dubai-Reise angeht. Der einzige Grund, weshalb ich nicht darüber gesprochen habe, ist, dass ich noch nicht weiß, ob ich bereit dazu bin", beginnt sie zu erklären. Sie führt weiter aus: "Offensichtlich ist es kein Geheimnis, dass wir versuchen, die Dinge zu klären. Wir hatten wirklich eine großartige Zeit, wahrscheinlich der beste Urlaub für uns alle." Der Unternehmerin sei bewusst, dass ihre Beziehung zu dem Profiboxer im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Das mache ihre Situation aber nur noch schwieriger. "Es ist privat, aber gleichzeitig auch nicht privat", sagt sie.

Das Elternpaar versuche gerade, an ihrer Beziehung zueinander zu arbeiten und herauszufinden, ob da etwas sei, was es sich zu retten lohnt: "Wenn man eine Beziehung in der Öffentlichkeit hat, versucht man, diese Beziehung wieder aufzubauen." Jedoch sei das nicht auf die gleiche Weise möglich wie in einer "normalen Beziehung". Molly und Tommys Fokus liege darauf, "einfach Dinge [zu] klären und [zu] sehen, wie es läuft". Wie Daily Mail von einem Insider erfahren haben will, überlege das Ex-Paar, nun nach dem Urlaub wieder zusammenzuziehen. "Tommy verbringt wieder mehr Zeit im Haus – er spricht sogar davon, richtig einzuziehen. Es sind kleine Schritte, aber es ist klar, dass die Liebe noch da ist", verriet die Quelle und fügte hinzu: "Dies war nicht nur ein Urlaub, es fühlte sich wie ein Wendepunkt an. Beide haben erkannt, wie schwierig die letzten Monate waren, aber jetzt konzentrieren sie sich darauf, voranzukommen und nicht zurückzublicken."

Im vergangenen August gaben die beiden TV-Stars ihre Trennung bekannt. Kennengelernt hatten sie sich im Jahr 2019 bei der britischen Version von Love Island. Im Januar 2023 begrüßten sie dann ihre gemeinsame Tochter auf der Welt und der nächste Schritt ließ nicht lange auf sich warten: Im Juli desselben Jahres stellte Tommy der Mutter seines Kindes in einem romantischen Setting die Frage aller Fragen. Nach außen wirkten sie als kleine Familie superglücklich – nach ihrer Trennung sprach Molly aber offen darüber, was hinter den Kulissen ablief und sie letztendlich zur Trennung bewegte.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2020

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi, März 2025

