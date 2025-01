Molly-Mae Hague spricht erstmals ausführlich über Trennung

Molly-Mae Hague (25), bekannt aus Love Island, sprach in ihrer neuen Dokuserie "Molly-Mae: Behind It All" offen über die Trennung von ihrem langjährigen Partner Tommy Fury (25). Die beiden Reality-TV-Stars hatten sich 2019 bei Love Island kennengelernt, im Januar 2023 Tochter Bambi bekommen und sich anschließend verlobt. Im vergangenen Sommer folgte dann die überraschende Trennung. In einem emotionalen Gespräch mit ihrer Schwester Zoe offenbart Molly-Mae, dass die Gefühle für den Vater ihres Kindes trotz der Schwierigkeiten in ihrer Beziehung sehr stark seien. "Alles, was ich im Leben will, ist, bei ihm zu sein und noch ein Baby mit ihm zu haben und als Familie gemeinsam alt zu werden. In einem schönen Haus zusammenzuleben und ein schönes Leben zu führen", erklärt sie unter Tränen.

Die vergangenen Monate seien für die hübsche Blondine "die schlimmsten" ihres Lebens gewesen. "Für alle anderen ist es eine Nachricht, ein bisschen wie Klatsch. Aber für uns ist es das wirkliche Leben", erklärt sie ihre Gefühlswelt. Sie fügt hinzu: "Deine ganze Welt fühlt sich an, als wäre sie vorbei. Du siehst kein Licht am Ende des Tunnels." Auch wenn es ihr mit der Trennung nach wie vor nicht gut geht, steht Molly-Mae inzwischen offen zu den Gründen, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Beziehung mit dem Profiboxer endete. Schon vor wenigen Tagen sprach Tommy in einem Interview offen über seine Probleme mit Alkohol. Diese belasteten nicht nur seine Psyche, sondern auch das Familienleben. "Ich wollte nie mit jemandem zusammen sein, der trinkt", betont Molly und gibt zu, dass auch ihre Mutter während Mollys Jugend mit dem Alkohol zu kämpfen hatte. "[Tommy] wollte ein Familienleben haben, aber gleichzeitig das eines 25-jährigen Jungen ohne Verantwortung führen. Beides lässt sich nicht vereinbaren", erklärt die ebenfalls 25-Jährige und gesteht: "Es kam zu einem Punkt, an dem ich mich auf nichts mehr wirklich freute, weil der Alkohol es so sehr beeinflusste."

Auf Social Media galten die beiden Realitystars lange als das Traumpaar schlechthin. Auch Molly-Mae hatte offenbar nie daran gezweifelt, dass sie und Tommy ein Leben als Familie führen würden. Ihre eigene Vergangenheit als Scheidungskind verstärkte diesen Wunsch noch. Trotz aller Schwierigkeiten scheint das letzte Wort zwischen ihnen aber noch nicht gesprochen zu sein: Vergangenes Silvester wurden die beiden knutschend gesichtet. Auch Tommy betonte in mehreren Interviews, dass er um die Mutter seines Kindes kämpfen wolle.

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2019

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague bei den Pride Of Britain Awards 2019

