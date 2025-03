Molly-Mae und Tommy Fury machen Familienurlaub in Dubai

Sind sie nun wieder eine glückliche Familie? Vergangenen August gaben Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) ihre Trennung bekannt. Ihr Beziehungsaus sorgte für eine Menge Schlagzeilen – seit wenigen Wochen wird jedoch spekuliert, ob die beiden wohl wieder zusammengefunden haben. Ein Blick in ihre aktuellen Instagram-Stories heizt die Gerüchteküche weiter an: Sowohl Molly als auch Tommy posten Urlaubsbilder ihrer gemeinsamen Tochter Bambi. Anscheinend befinden sich alle drei aktuell in Dubai. Während die Designerin es ihren "glücklichen Ort" nennt, bezeichnet der Profiboxer den Urlaub als einen "Traum".

Bisher haben sich weder Molly noch der 25-Jährige zu den Gerüchten geäußert. In der letzten Zeit wurden sie aber immer öfter miteinander gesehen – unter anderem knutschend in der Silvesternacht und bei einem romantischen Valentinstagsaufenthalt in einer Luxusunterkunft in Oxfordshire. In einem aktuellen YouTube-Video sprach die Blondine außerdem voller Optimismus über ihren aktuellen Gemütszustand: "Ich bin so glücklich wie lange nicht mehr. Nach einem schwierigen Jahr spüre ich langsam, dass ich wieder ganz ich selbst werde." Etwa wegen eines Liebescomebacks mit ihrem Ex-Verlobten?

Die beiden Engländer lernten sich im Jahr 2019 bei der britischen Version von Love Island kennen. Im Januar 2023 begrüßten sie ihre gemeinsame Tochter auf der Welt. Der nächste Schritt ließ nicht lange auf sich warten: Im Juli desselben Jahres stellte Tommy der Mutter seines Kindes in einem romantischen Setting die Frage aller Fragen. Nach außen wirkten sie als kleine Familie superglücklich – nach ihrer Trennung sprach Molly aber offen darüber, was hinter den Kulissen ablief und sie letztendlich zur Trennung bewegte.

Instagram / mollymae Tommy Fury und seine Tochter Bambi in Dubai, März 2025

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

