Flying Uwe im Ring: Hier läuft der MMA-Kampf der Giganten

Am 5. April wird es ernst für den bekannten YouTuber und MMA-Kämpfer Flying Uwe (38): In der Dortmunder Westfalenhalle steigt das Event "Oktagon 69", bei dem er gegen Ediz Tasci – besser bekannt als "Ediz der Breite" – in den Käfig steigt. Der lang erwartete Fight zwischen den beiden Social-Media-Größen ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Medienereignis, das bereits im Vorfeld für reichlich Furore sorgte. Übertragen wird das Event ausschließlich im Livestream, und Zuschauer können aus zwei Optionen wählen: Entweder über die kostenpflichtige Plattform RTL+ oder direkt beim Veranstalter Oktagon MMA, wo das Paket als Pay-per-View freigeschaltet werden kann.

Der Schlagabtausch zwischen Uwe und Ediz hat schon Wochen vor ihrem offiziellen Aufeinandertreffen begonnen – zumindest verbal. In einem YouTube-Video äußerte sich Uwe bereits kritisch über Ediz' Methoden, nachdem dieser ihm vorgeworfen hatte, Promo-Aktivitäten wichtiger zu nehmen als die Vorbereitung auf den Kampf. Zudem wurde spekuliert, dass Ediz in vergangenen Trainingszeiten eher auf Urlaub als auf harte Workouts gesetzt hätte. Trotz allem ließ Uwe durchblicken, dass er das Ganze mit Humor nimmt, und wünschte seinem Gegner im Video verletzungsfreie Trainingstage.

Der zweifache Vater Uwe hat sich über Jahre hinweg eine solide Karriere zwischen Sport, Social Media und der eigenen Fitness-Marke aufgebaut. Ediz hingegen zählt noch zu den aufstrebenden MMA-Kämpfern. Sein Weg begann zunächst als Streamer und Influencer.

Anzeige Anzeige

Instagram / ediz_tasci Ediz Tasci, Streamer und Sportler

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, MMA-Kämpfer in 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wem drückt ihr im Oktagon die Daumen? Ganz klar Flying Uwe! Ediz der Breite ist mein Favorit! Ergebnis anzeigen