Komplett fokussiert: Flying Uwe postet aus dem Trainingscamp

Sportler und Social-Media-Star Flying Uwe (37) hat in seiner Instagram-Story über sein erstes Trainingscamp berichtet. Seit vier Tagen befindet er sich zusammen mit dem MMA-Kämpfer Hermann Hergert in Schweden, um sich intensiv auf seinen nächsten MMA-Kampf vorzubereiten. In einem Video machte Uwe deutlich, dass es nicht um Urlaub oder Luxus gehe, sondern einzig und allein darum, ein besserer Kämpfer zu werden. "Man trainiert, isst, schläft. Genau das ist es. Einfach komplett fokussiert", erklärte er seinen Fans.

Das Trainingscamp ist ebenso minimalistisch wie effektiv gestaltet. Die Unterkunft der beiden sei auf das Wesentliche reduziert: ein Bett, eine Küche und einen Fernseher – mehr brauche es nicht, um voll und ganz auf das Training konzentriert zu sein, so Uwe. Dennoch ließ sich das Duo einen kleinen Moment abseits des Trainings nicht nehmen: In seiner Story teilte Uwe einen Mitschnitt aus Solna, einer Gemeinde in der Provinz Stockholms län, wo er und Hermann sich einen Besuch im Barbershop gönnten und danach gemeinsam thailändisch essen gingen. Doch auch diese kurze Auszeit scheint im Sinne eines durchdachten Trainingsalltags gestanden zu haben.

Der zweifache Vater und passionierte Sportler Uwe begeistert seine Fans regelmäßig mit Einblicken in seinen Alltag: sei es im Fitnessstudio, bei Wettkämpfen oder privat. Bekannt wurde der gebürtige Hamburger auf YouTube, wo er mit seiner bodenständigen Art eine große Community aufbaute. Zuletzt war er im Survival-Abenteuer 7 vs. Wild zu sehen. Seine Trainingsreise nach Schweden, in Vorbereitung auf seinen nächsten MMA-Kampf, zeigt einmal mehr: Uwe ist bereit, für seine Ziele alles zu geben.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe an Silvester 2024/25

Instagram / letshugo Flying Uwe und LetsHugo

