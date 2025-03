Karina und Oliver dateten sich nach "Make Love, Fake Love"

Gerade erst flimmerte das Finale von Make Love, Fake Love über die Bildschirme der Zuschauer und sorgte für ordentlich Furore: Karina Wagner (29) entschied sich in der letzten Folge für den vergebenen Maurice Spada statt für Singlemann Oliver Ginkel und ging daher leer aus. Wie sie in der Wiedersehensshow enthüllen, war das aber nicht das Ende von Ollis und Karinas Geschichte. "Karina und ich hatten eine längere Kennenlernphase über zwei, drei Monate. [Es war] intensiv...", erklärt der Münsteraner und die Influencerin ergänzt: "Wir haben uns danach dann noch getroffen, Zeit miteinander verbracht und irgendwann, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwann war es dann vorbei."

Offenbar ging das Ende der Kennenlernphase von dem Boxer aus. "Es ist schwierig. Ich glaube, in der Villa habe ich auch schon mal durchblicken lassen, dass Karina ein bisschen kühler ist oder ich nicht weiß, woran ich bei ihr bin. Und das habe ich im Nachhinein auch gespürt. Ich brauche wirklich viel Liebe und Karina ist, glaube ich, so eine Person, die das nicht so krass zulassen kann", gibt Olli einen Einblick in seine Gefühlswelt. Zudem seien die beiden einfach stur gewesen, weshalb sie sich auseinandergelebt hatten. In der Show habe er sich zwar wie die zweite Wahl gefühlt, abseits der Kameras habe es bei ihm aber gefunkt: "Da habe ich mich, ja, ich glaube, man könnte schon verknallt sagen."

In der Datingshow buhlte ein Haufen Männer um das Herz der Beauty. Der Clou daran war, dass nicht alle Kandidaten Single waren. Während einige der Boys echtes Interesse an der Content Creatorin hatten, spielten andere ein falsches Spiel. Karinas Auserwählter Maurice gehörte zur zweiten Kategorie: Zusammen mit seiner Freundin Smilla strich er das Preisgeld über 50.000 Euro ein, während die TV-Bekanntheit leer ausging. Doch auch wenn es weder mit Maurice noch mit Olli geklappt hat, hat Karina endlich ihr privates Glück gefunden. "Ich habe tatsächlich mein Happy End gefunden. Ich bin glücklich vergeben", schwärmt sie am Ende der Sendung.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, TV-Bekanntheit

