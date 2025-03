Karina ist nach "Make Love, Fake Love" glücklich vergeben

Die dritte Staffel von Make Love, Fake Love ist offiziell vorbei. In der Datingshow konnte Karina Wagner (29) leider nicht die große Liebe finden – dafür aber danach, wie sie nun am Ende des großen Wiedersehens verrät. "Ich habe tatsächlich mein Happy End gefunden. Ich bin glücklich vergeben", verkündet sie stolz, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, behält Karina allerdings erst einmal für sich. "Wir freuen uns alle sehr für dich, du hast es verdient, dein Glück zu finden", gratuliert ihr Moderatorin Janin Ullmann (43).

Bereits seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen, dass ihr neuer Partner kein Unbekannter ist. Auf TikTok ging ein Video viral, das belegen soll, dass Steffen Vogeno das Herz der 29-Jährigen erobert hat. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie eine Frau Hand in Hand mit einem Mann ein Kino in Lüneburg verlässt – und die Fans sind sich sicher, dass es sich dabei um Karina und den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten handelt. "Man erkennt es wirklich schlecht, aber sie waren im selben Saal wie wir und wir konnten es gar nicht glauben", schrieb eine Userin ganz aufgeregt dazu.

Im großen "Make Love, Fake Love"-Finale ging Karina leider leer aus: Sie entschied sich für den vergebenen Maurice, der zusammen mit seiner Freundin Smilla das satte Preisgeld von 50.000 Euro absahnte. Beim Wiedersehen machte die Brünette deutlich, wie sie heute zu Maurice steht – und ließ dabei kein gutes Haar an ihm. "Für mich wurden Grenzen überschritten, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass man so gut lügen kann. Selbst für 50.000 Euro ist das schon 'ne Hausnummer", stellte Karina klar.

RTL / Frank Beer Steffen Vogeno, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Maurice und Karina

