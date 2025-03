Nach Final-Enttäuschung: Karina Wagner kannte das Risiko

Karina Wagner (29) entschied sich im Finale von Make Love, Fake Love für den vergebenen Maurice Spada. Aufgrund der Liebespleite möchte ein Follower des Reality-TV-Sternchens nun im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wissen, ob die Influencerin mit diesem Wissen noch einmal an dem Format teilnehmen würde. "Also allein für die Erfahrung, ja", stellt Karina klar. Dass die Show in einem "Worst-Case-Szenario" enden könnte, sei ihr schließlich von Anfang an bewusst gewesen, wie sie betont: "Ich wusste ja von vornherein, worauf ich mich einlasse und vergebene Männer ihre Rolle gut spielen könnten." Das außergewöhnliche Dating-Erlebnis wolle sie trotz dessen nicht missen, da es "viele schöne Momente" und "Männer mit anderen Absichten" gegeben habe.

Zwar bereut Karina die Teilnahme an dem Format nicht – doch in Bezug auf ihre Entscheidung im Finale sieht das schon anders aus. Als ein anderer Fan sie in dem Q&A auf Instagram nämlich fragte, ob sie bereue, sich im Finale für den einstigen Love Island-Kandidaten entschieden zu haben, bejahte sie das eindeutig: "In Bezug auf alles, was ich jetzt gesehen habe, ja. Ich wusste ja nie, was die Männer von sich geben, wenn sie alleine sind oder eben, wenn sie unter sich sind."

Die Beziehung zwischen Karina und Maurice sorgte nicht nur im Fernsehen, sondern auch online für große Emotionen. Ihre Anhänger zeigten sich in den sozialen Netzwerken solidarisch und sprachen ihr Mut zu. So schrieb einer ihrer Befürworter unter einen Promiflash-Beitrag auf Instagram: "Die Arme. Es tut mir so leid für sie, aber sie hätte Olli nehmen sollen. Manchmal ist das, was im Kopf ist, das Richtige." Gleichzeitig richtete sich die Kritik vieler Zuschauer gegen Maurice selbst: "Das war echt hart. Wie kann man so lügen? Maurice soll sich schämen!"

Anzeige Anzeige

RTL Karina und Maurice, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner im März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige