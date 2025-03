Natascha Ochsenknecht schwärmt von "My Style Rocks"-Job

Natascha Ochsenknecht (60) ist seit Kurzem Teil der "My Style Rocks"-Jury. Neben Harald Glööckler (59), Sandra Bauknecht und Larissa Marolt (32) urteilt die Reality-TV-Darstellerin in der zweiten Staffel der Fashion-Competition-Show von Sport1 über die Leistung der Kandidaten. Im Gespräch mit Promiflash schwärmt Natascha von ihrer neuen Aufgabe: "Ich liebe es. Macht mir total Spaß." Besonders angetan sei sie von der Zusammenarbeit mit ihren Kollegen, die sie als großartiges Team beschreibt.

Für ihre neue Tätigkeit verweilt Natascha regelmäßig in Istanbul und hat sich am Bosporus bereits ein zweites Zuhause geschaffen. Die Diese Ochsenknechts-Bekanntheit verrät, dass sie für ihre Aufenthalte dort eine komplett eingerichtete Wohnung in einer Hotelresidenz nutzt, in der sie sich sehr wohlfühlt: "Ich mag die Atmosphäre." Aktuell lebt sie für die Show phasenweise zwei Wochen am Stück in der türkischen Metropole, was für sie eine willkommene Abwechslung darstellt.

Die Show kann von Nataschas Expertise in Sachen Mode und Fashion profitieren: Die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (69) ist nämlich nicht nur erfolgreich im Reality-TV unterwegs – auch als Model und Designerin konnte sie schon einige Erfahrungen in der Modebranche sammeln. Privat ist sie Mutter von drei Kindern: Wilson (35), Jimi Blue (33) und Cheyenne Ochsenknecht (24). Mittlerweile ist sie zudem stolze vierfache Oma.

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln

