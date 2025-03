"So peinlich": Richtet sich Selena Gomez' Song an Ex Justin?

Selena Gomez (32) sorgt mit ihrem neuen Album "I Said I Love You First" für viel Aufsehen – nicht nur musikalisch. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) hat die Sängerin 14 Songs veröffentlicht, in denen sie offen über ihre neue Beziehung und ihre Vergangenheit spricht. Aktuell steht der Track "How Does It Feel To Be Forgotten" im Fokus und die Fans sind überzeugt, dass Selena darin ihren Ex-Freund Justin Bieber (31) anspricht. Die beiden führten von 2010 bis 2018 eine turbulente On-Off-Beziehung, bevor Justin wenige Monate nach der endgültigen Trennung von Selena Hailey Baldwin (28) heiratete.

In dem Song singt Selena von einer früheren Liebe und beschreibt offenbar die Versuche, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Ex aufzubauen. Mit Zeilen wie "Wir reden, als wären wir Freunde, Schatz, was hast du dir dabei gedacht?", stempelt die Sängerin die Bemühungen als absurd ab. Auch Worte wie "Schau dich an, schau dich einfach nur an" und "Du bist so peinlich (...). Wie fühlt es sich an, vergessen zu werden?" werden auf sozialen Plattformen viel diskutiert. Die Vermutungen der Fans überschlagen sich. Für viele TikTok-User ist klar, dass Selena mit ihren Songtexten auf Justin abzielt. Einige äußern, dass sie es feiern würden, dass die Sängerin sich nach Jahren des Schweigens äußere. Eine Quelle berichtete bereits 2024 dem US-Magazin Life & Style, dass Justin sich vergeblich um eine freundschaftliche Aussprache mit Selena bemüht haben soll.

Justin und Selena galten lange als Traumpaar und sorgten immer wieder mit Gerüchten über eine mögliche Versöhnung für Schlagzeilen – auch Jahre nach ihrer Trennung. Mittlerweile hat sich das Leben der beiden in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt. Selena, die im Privaten ihr Glück mit Benny gefunden hat, widmet sich neben der Musik auch ihrer eigenen Beautymarke. Justin hingegen ist inzwischen immer seltener auf den Bühnen der Welt zu sehen. Er genießt das Familienleben mit seiner Frau Hailey und dem gemeinsamen Sohn.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, März 2025

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

