Selena Gomez und Benny Blanco genießen ein romantisches Date

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) wurden am Dienstagabend Hand in Hand auf den Straßen von New York City gesichtet. Das verlobte Paar genoss ein romantisches Dinner im angesagten Steakhouse 4 Charles Prime Rib im historischen West Village. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. In ihrem eleganten Styling – Selena in einem schwarzen Blazer mit tiefem Ausschnitt und Benny in auffälliger Cow-Print-Hose – zogen die beiden alle Blicke auf sich. Begleitet von Sicherheitspersonal bahnten sie sich gut gelaunt ihren Weg ins Restaurant. Die gemeinsame Auszeit kam für die beiden gerade recht, da Selena aktuell mit den Dreharbeiten zur fünften Staffel von Only Murders in the Building beschäftigt ist.

In einem Interview mit der Zeitschrift Rolling Stone sprachen Selena und Benny kürzlich über ihre Hochzeitspläne. Benny scherzte: "Ich glaube, sie plant jeden Tag eine neue Hochzeit in ihrem Kopf." Doch das Paar nimmt die Dinge entspannt. "Wir leben im Moment", fügte er hinzu. Selena, die während des Gesprächs ihren Verlobungsring bewunderte, erklärte außerdem, dass sie die Euphorie ihrer Verlobung in ihre kreative Arbeit einfließen lassen: "Es ist eine besondere Zeit und wir lassen all diese Gefühle in unser gemeinsames Album einfließen." Das Album mit dem Titel "I Said I Love You First" erscheint am 21. März und wird von Fans bereits mit Spannung erwartet.

Selena, die nach schwierigen Jahren privat wieder aufblüht, und Benny, der für seinen einzigartigen Stil und seine kreative Ader bekannt ist, wurden erstmals 2023 offiziell als Paar bestätigt. Ende vergangenen Jahres verkündeten sie ihre Verlobung. Schon bevor beide ein Paar wurden, waren die Musiker seit Jahren eng miteinander befreundet. Auch beruflich arbeiteten sie zusammen: Benny produzierte beispielsweise Selenas Songs "Same Old Love" und "Kill Em With Kindness".

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, März 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

