Selena Gomez ist dank ihrer Beauty-Marke Milliardärin

Selena Gomez (32) hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin darf sich offiziell Milliardärin nennen. Der Erfolg ihres Unternehmens Rare Beauty, das sie 2020 gründete, hat ihr zu diesem Vermögen verholfen. Besonders beliebt ist ein flüssiger Blush der Marke, der allein im Jahr 2023 rund 67 Millionen Euro an Umsatz einbrachte. Laut Bloomberg liegt Selenas derzeitiges Vermögen bei 1,25 Milliarden Euro. Selten zuvor hat eine Beauty-Marke so schnell einen Wert von knapp 1,9 Milliarden Euro erreicht. Im Mai 2024 sprach die Disney-Channel-Ikone mit Time über ihren Erfolg und erklärte, dass es ihr nie primär ums Geld gegangen sei: "Ich wollte nie, dass es nur darum geht, viel Geld zu verdienen."

Neben ihrer Erfolgsmarke hat Selena auch andere lukrative Einnahmequellen. Bereits vor Rare Beauty sammelte sie Millionen durch Werbeverträge mit Top-Marken wie Puma und Coach. Unter anderem brachte ihr eine Partnerschaft mit Puma zwischen 2017 und 2019 knapp 29 Millionen Euro ein. Hinzu kommen Einnahmen aus ihrer Musikkarriere mit sechs veröffentlichten Alben und aus der Schauspielerei mit ihrer Rolle in der erfolgreichen Serie Only Murders in the Building auf Hulu. Doch diese Einkünfte haben nicht denselben prägenden Einfluss auf ihr Vermögen wie Rare Beauty. Der Erfolg der Marke basiert nicht nur auf ihren Produkten, sondern auch auf einem wichtigen emotionalen Punkt, wie Selena betont: Ihre Marke solle nicht suggerieren, dass Make-up für Selbstbewusstsein unverzichtbar sei.

Privat scheint die Gründerin von Rare Beauty besonderen Wert auf ihre Verbundenheit mit anderen Menschen zu legen. In Interviews erwähnte sie immer wieder, wie wichtig es ihr sei, mit ihren Produkten anderen durch schwierige Zeiten zu helfen. "Ich bekomme so viel Freude, wenn Menschen mir sagen: 'Das hat mir in einer schweren Zeit geholfen'", erzählte sie Time. Selenas Werte gehen weit über finanzielle Erfolge hinaus: Sie setzt sich für mentale Gesundheit ein und betrachtet Rare Beauty als Plattform, um positive Botschaften zu verbreiten. Diese Einstellung spiegelt sich auch in ihrer Community-Arbeit wider, bei der sie immer wieder Menschen dazu inspiriert, sich selbst zu lieben.

Getty Images Selena Gomez im November 2024

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills

