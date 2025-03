Neues Album: Selena Gomez verrät Details über ihre Beziehung

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) haben nicht nur vor kurzem ihre Verlobung gefeiert, sondern nun auch ihr gemeinsames Album "I Said I Love You First" veröffentlicht. Die beiden Musiker, die seit fast zwei Jahren ein Paar sind, haben mit diesem Projekt ihre ganz persönliche Liebesgeschichte vertont. Das Album, das am Freitag erschien, beinhaltet Songs, die von ihrer ersten Begegnung bis zu ihrer gemeinsamen Zukunft erzählen. Parallel dazu veröffentlichten sie das Video zur Single "I Said I Love You First", das bereits für Gesprächsstoff sorgt. "Ich habe 'Ich liebe dich' zuerst gesagt", verriet Selena augenzwinkernd dem Rolling Stone, als sie über den Titel der Platte sprach. Benny fügte hinzu: "Ich bin einfach glücklich, dabei zu sein."

Mit Tracks wie "Don't Wanna Cry" und "How Does It Feel to Be Forgotten" zeigt das Album eine Mischung aus emotionaler Tiefe und feuriger Leidenschaft. Die Songs bieten einen ehrlichen Einblick in die Höhen und Tiefen der Beziehung. So thematisiert Selena in "Younger and Hotter Than Me" den Schmerz über eine frühere gescheiterte Liebe, bevor sie in einem weiteren Titel ihre Gefühle wechselt und von ihrem Neuanfang mit Benny erzählt. Der verspielte Text von "Cowboy" und die intime Atmosphäre von "Bluest Flame" zeigen die Chemie zwischen den beiden. Benny bleibt dabei größtenteils im Hintergrund und überlässt Selena das Rampenlicht, konzentriert sich aber auf die Produktion, die zwischen experimentell und klassisch balanciert.

Privat und beruflich scheinen die beiden einen perfekten Rhythmus gefunden zu haben. Selena, die durch ihre Zeit bei Disney bekannt wurde, nutzt das Album, um sich als Künstlerin weiterzuentwickeln und ihre persönliche Geschichte zu erzählen. Ihre Beziehung zu Benny erlebte eine noch tiefere Verbindung, als die beiden ihre Verlobung bekannt gaben. Obwohl ihr Partner zunächst vor allem als Produzent berühmt wurde, hat er mit diesen Songs bewiesen, dass er nicht nur hinter den Kulissen einfühlsam agiert, sondern auch als Partner an Selenas Seite. Das Album ist nicht nur ein Liebesbrief, sondern auch eine musikalische Reise voller persönlicher und romantischer Meilensteine.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Anzeige