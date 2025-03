Spoiler-Alarm: So spannend startet der 96. Kölner "Tatort"

Klaus J. Behrendt (65) und Dietmar Bär (64) sind zurück am Set: Die beiden Schauspieler drehen aktuell ihren 96. Fall als Kult-Duo Max Ballauf und Freddy Schenk für den Kölner Tatort. Unter dem Arbeitstitel "Die letzten Menschen von Köln" kommt es in der Stadt zu dramatischen Szenen, wie aus einer Pressemitteilung des WDR hervorgeht. Während die Bergung einer Weltkriegsbombe weite Teile Kölns lahmlegt, ermitteln Ballauf und Schenk in einem Mordfall. Der Berufsschullehrer Linus Makris wurde in einem Park brutal mit einem Jagdmesser getötet. Eine Spur führt zu seiner Schwester Elara Schmidtke, die plötzlich verschwunden ist – und zu einem geheimnisvollen Prepper-Workshop in einem unterirdischen Bunker.

Die Ermittlungen spitzen sich zu, als die beiden Kommissare den Bunker ins Visier nehmen. Informationen deuten darauf hin, dass der Workshop, geleitet von Moritz Zechmann, düstere Geheimnisse verbirgt. Innerhalb des Bunkers wird die Lage gefährlich: Misstrauen, Ängste und Konflikte zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern drohen zu eskalieren. Parallel machen sich Ballauf und Schenk weiterhin auf die Suche nach dem genauen Standort. Unterstützt werden sie dabei von ihren Kollegen: Roland Riebeling als Norbert Jütte, Tinka Fürst als Natalie Förster und Joe Bausch (71) als Gerichtsmediziner Dr. Roth. Die Dreharbeiten für die Bavaria-Fiction-Produktion laufen noch bis zum 10. April 2025 in Köln und Umgebung.

Der Kölner "Tatort" gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Formaten im ARD-Programm – nicht zuletzt dank des eingespielten Ermittler-Duos. Klaus und Dietmar verkörpern seit 1997 die beiden Kommissare und sind damit eines der langlebigsten Gespanne der Reihe. Mit ihrer charakterstarken Darstellung und der besonderen Chemie haben sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Anders als die beiden TV-Urgesteine hören aber einige Schauspieler der Sendung in diesem Jahr auf – darunter Axel Milberg (68), der den Kieler Kommissar Klaus Borowski verkörpert.

Getty Images Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt, "Tatort"-Darsteller

Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

