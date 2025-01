Viele Abschiede: Diese "Tatort"-Ermittler hören 2025 auf

Die Tatort-Fans müssen sich auf zahlreiche Abschiede einstellen, denn gleich mehrere bekannte Gesichter verabschieden sich in den kommenden Jahren aus dem beliebten ARD-Krimi. Laut dem Norddeutschen Rundfunk wird Axel Milberg (68) 2025 nach über 20 Jahren seinen letzten Fall als Kieler Kommissar Klaus Borowski lösen. Sein vorletzter "Tatort", "Borowski und das hungrige Herz", wird am 12. Januar ausgestrahlt. Milbergs letzter Krimi, "Borowski und das Haupt der Medusa", wurde Anfang 2024 fertiggestellt – er wird am 16. März ausgestrahlt. Auch Mechthild Großmann, die seit 2002 die markante Staatsanwältin Wilhelmine Klemm im Münsteraner "Tatort" spielt, wird Ende 2025 ausscheiden, so der Westdeutsche Rundfunk. Karin Hanczewski (43) beendet ebenfalls ihre Zeit als Dresdner Kommissarin Karin Gorniak, ihre finale Folge soll Anfang 2025 gezeigt werden.

Doch das ist noch längst nicht alles: Das Kult-Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 70) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 66), das seit 1991 in München ermittelt, wird nach 35 Jahren ebenfalls seinen Dienst beenden. Die 100. Episode der beiden soll 2026 ausgestrahlt werden. Für einige der scheidenden Teams stehen die Nachfolger bereits fest: So werden Karoline Schuch (43) und Almila Bagriacik ab 2026 in Kiel als rein weibliches Ermittler-Duo übernehmen, während in München Ferdinand Hofer als Kalli Hammermann und Carlo Ljubek als Kommissar Nikola Buvak an die Seite des Publikums treten. Laut MDR wird in Dresden Martin Brambach (57) künftig mit Cornelia Gröschel ermitteln.

Hinter den Figuren der beliebten Krimireihe stehen Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich nun neuen Herausforderungen widmen wollen. Milberg, der Borowski fast zwei Jahrzehnte lang verkörpert hat, hat bereits angekündigt, dass er sich auf andere Projekte freut. Ebenso bleibt Großmann der Bühne und Lesungen treu, während Hanczewski betonte, dass sie Lust auf neue Rollen hat. Das Publikum darf gespannt sein, wie diese Veränderungen die Dynamik der langjährigen ARD-Krimi-Reihe beeinflussen werden. Mit alten und neuen Gesichtern wird der "Tatort" jedenfalls weiterhin eine feste Größe am Sonntagabend bleiben.

NDR / Thorsten Jander Axel Milberg als Klaus Borowski in "Tatort: Borowski und das hungrige Herz"

Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, Münchner "Tatort"-Duo

