Sydney Sweeney hat wohl ihre Hochzeit mit Jonathan abgesagt

Die Schauspielerin Sydney Sweeney (27) und der Filmproduzent Jonathan Davino haben wohl ihre Hochzeit abgesagt. Eigentlich sollte das Paar, das seit 2018 liiert ist und sich 2022 verlobt hat, im Mai den Bund fürs Leben schließen. Doch ein Insider verrät nun gegenüber Us Weekly, dass die beiden derzeit große Probleme in ihrer Beziehung hätten und die Situation "neu bewerten" müssten. Zwar seien sie nicht endgültig getrennt, doch hätten laufende Konflikte und weitere Unsicherheiten sie dazu veranlasst, ihre Pläne vorerst auf Eis zu legen. "Die Hochzeit ist abgesagt, und sie sprechen momentan nicht weiter darüber", weiß die Quelle. Zudem wurde bekannt, dass Sydney, die "mit dem Stress derzeit nicht umgehen könne", kürzlich ein gemeinsames Foto von ihrem Instagram-Profil gelöscht hat, was Spekulationen über das Ende der Beziehung zusätzlich anheizte.

Ein Grund für die Spannungen soll vor allem Sydneys aufreibender Berufsalltag sein. Sie dreht derzeit nicht nur für mehrere Film- und TV-Projekte, darunter das Biopic "Christy Martin" und das Klassiker-Remake "Barbarella", sondern steht auch häufig im Fokus medialer Spekulationen über ihre engen Beziehungen zu Co-Stars. "Wenn sie für einen Film wirbt, ist es zwischen ihnen immer angespannt, weil sie ihre ganze Aufmerksamkeit dem Projekt widmen muss", erklärt der Insider. Diese Dynamik sei für Jonathan, der sich offenbar mehr gemeinsame Zeit wünscht, schwierig. In den vergangenen Wochen habe Sydney laut Insidern Abstand genommen und soll seit Mitte Februar im Beverly Hills Hotel wohnen, während sie und Jonathan über die Zukunft ihrer Partnerschaft nachdenken.

Die Absage der Hochzeit kam nicht ganz unerwartet. Bereits in der Vergangenheit hatten die beiden ihre Beziehung über Gerüchte und öffentliche Herausforderungen hinweg aufrechterhalten. Zuletzt sorgten Spekulationen über eine angebliche Romanze zwischen Sydney und ihrem "Anyone But You"-Co-Star Glen Powell (36) für Schlagzeilen, wobei die beiden die Gerüchte stets unbeeindruckt ignorierten. Sydney hatte bereits in früheren Interviews oft betont, wie sehr sie ihren Beruf liebe und wie stark ihre Angst vor finanziellen Unsicherheiten sie antreibe. Diese Ambitionen könnten auch die privaten Differenzen mit Jonathan verstärken. "Ich bin ein Workaholic und liebe es", ließ Sydney verlauten – eine Einstellung, die wohl zu einer Herausforderung für das private Glück wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Die beiden Co-Stars Glen Powell und Sydney Sweeney

Anzeige Anzeige