Auch das noch: FitnessOskar hat sich bei Sohn angesteckt

Bei FitnessOskar (34) und HealthyMandy (30) läuft es derzeit einfach nicht rund. Die Influencerin musste während eines Urlaubs in der Dominikanischen Republik aufgrund einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Kurz darauf musste auch ihr kleiner Sohn behandelt werden, da er unter Magen-Darm-Beschwerden litt, die mit blutigem Stuhl einhergingen. Zwar ist die kleine Familie mittlerweile wieder zu Hause, doch die Pechsträhne reißt einfach nicht ab. Wie Oskar nun in seiner Instagram-Story erzählt, hat er sich offenbar bei seinem Spross angesteckt. "Das ging gestern noch so schnell. Da habe ich dann Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit, Magenschmerzen, Fieber und Durchfall bekommen", erzählt er sichtlich angeschlagen.

Weil er nicht schlafen konnte, habe er es mit verschiedenen Medikamenten versucht, unter anderem um das Fieber zu senken. Das sei jedoch nur weiter gestiegen. Die Nacht habe er damit verbracht, zwischen der Toilette und dem Bett hin und her zu wechseln. Nachdem er sich schließlich übergeben habe, verbesserte sich sein Zustand ein wenig: "Ich habe zehn Stunden gepennt, das war Gold wert. Jetzt geht es mir schon viel besser. Ich bin so dankbar. Es war schlimm, aber nur kurz."

Doch nicht nur die Krankheitswelle machte der Familie einen Strich durch die Rechnung – nach den Krankenhausbesuchen folgte kurzerhand der nächste Schock für Mandy, wie sie auf Instagram verriet: "Zum krönenden Abschluss im Urlaub habe ich dann noch mein Portemonnaie mit Führerschein, Ausweis und sechs Bankkarten verloren." Doch die Content Creatorin konnte wenig später aufatmen: Ein Taxifahrer hatte den Geldbeutel gefunden und zurückgebracht.

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar, 2025

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im März 2025

