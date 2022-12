People's Choice Awards 2022: Diese Promis konnten überzeugen

Die Fans hatten die Wahl! Diese Woche fanden wieder die beliebten People's Choice Awards statt. Bei der Preisverleihung stimmen die Zuschauer im Voraus online für ihre Favoriten in 40 Kategorien rund um Filme, TV-Serien, Musik und Popkultur ab. Zahlreiche Stars und Sternchen ließen sich das Event nicht entgehen und präsentierten ihre außergewöhnlichsten Looks auf dem roten Teppich! Aber wer waren eigentlich die Gewinner des Abends?

Elizabeth Olsen (33) konnte die Fans gleich in zwei Kategorien überzeugen. Sie wurde für ihre Darstellung in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" als "Weiblicher Filmstar des Jahres" und "Actionfilmstar des Jahres" ausgezeichnet. Der "Männliche Filmstar des Jahres" wurde Chris Hemsworth (39) mit seiner Rolle in "Thor: Love and Thunder".

Als "Beste Dramaserie" wurde Grey's Anatomy ausgezeichnet und auch die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (53) durfte sich über den Preis als "Weiblicher Fernsehstar des Jahres" freuen. Khloé Kardashian (38) wurde als "Reality-TV-Star des Jahres" geehrt. Die musikalischen Kategorien dominierten mal wieder Taylor Swift (32) und Harry Styles (28) als "Künstler des Jahres".

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo bei den People's Choice Awards 2022

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian im November 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, AMAs 2022

Getty Images Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere in Los Angeles im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de