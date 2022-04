Sie überstrahlte die gesamte Premiere. Sehnlichst warteten die Fans auf die Fortsetzung von "Doctor Strange". Jetzt war es endlich so weit: Heute fand die Premiere von "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" in Berlin statt. Mit dabei waren auch die Hauptdarsteller des neuen Kinokrachers. Aber eine der Schauspielerinnen stach dabei in ihrem glitzernden Outfit besonders aus der Masse heraus.

Elizabeth Olsen (33) erschien in einem blauen Seidenzweiteiler. Der Blazer hatte einen tiefen Ausschnitt, den die Schauspielerin mit einem Top aus Glitzersteinen betonte. Passend dazu hielt ein funkelnder Verschluss den Blazer zusammen. Die Hose fiel weit an ihren Beinen hinunter, während Spitzendetails in Blumenform an den Beinen noch mal für einen Extra-Hingucker sorgten. Aber mehr als ihr Outfit strahlte Elizabeth selbst. Zwischen Benedict Cumberbatch (45) und dem Regisseur Sam Raimi machte die jüngere Schwester von Mary-Kate (35) und Ashley Olsen (35) eine tolle Figur.

Bereits vorher teaserte die 33-Jährige den Inhalt des Films an. "In dieser Geschichte springen wir in verschiedene Universen. Aber das Aufschließen des Multiversums schafft eine große Büchse der Pandora", verriet sie bereits über die Handlungsstränge des Marvel-Films, in dem sie die Rolle der Wanda Maximoff übernahm.

Getty Images Elizabeth Olsen bei der "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness"-Premiere

Getty Images Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen und Sam Raimi, 2022 in Berlin

Getty Images Die Schwestern Mary-Kate, Elizabeth und Ashley Olsen

