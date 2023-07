Letztes Konzert seiner Karriere: Elton John ganz emotional!

Ein sehr emotionaler Abschied! Elton John (76) ist einer der erfolgreichsten und berühmtesten Musiker der Welt. Schon seit rund 50 Jahren begeistert der Brite mit Songs wie "Rocket Man" oder "Tiny Dancer" Millionen Fans. Seit rund 5 Jahren war er mit seiner großen Abschiedstournee unterwegs, auf der er noch einmal seine musikalischen Highlights zum Besten gab. Am Samstag gab Elton nun das allerletztes Konzert seiner Abschiedstour!

"Was für eine Reise diese Tournee war – und jetzt sind wir am Ende angelangt. Heute Abend ist der letzte Abend", berichtet der Musiker seinen Fans kurz vor der Show via Instagram. Dazu teilt der 75-Jährige einen Clip, in dem er die Meilensteine seiner fünfjährigen Tournee zusammenfasste. Unter anderem gab es zwei Heiratsanträge und 990 benutzte Drumsticks, 6,25 Millionen Zuschauer schauten sich die Shows an, in denen Elton insgesamt 16 verschiedene Gucci-Anzüge trug. Laut Medienberichten widmete er bei seiner allerletzten Show in Stockholm Musiklegende Aretha Franklin (✝76) einen Song und schloss die Tour mit seinem Hit "Tiny Dancer" ab.

Und wie geht es jetzt für Elton weiter? Offenbar will er sich von nun an mehr auf seine Familie konzentrieren, denn er und sein Mann David Furnish (60) wollen wohl noch mehr Kids! Ein Insider plauderte kürzlich gegenüber RadarOnline, dass die zweifachen Väter nach Eltons Tour ihre Familie erweitern wollen.

Getty Images Elton John, Musik-Ikone

Getty Images Elton John auf der Bühne im Rahmen des Global-Citizen-Live-Konzerts

Getty Images Elton John und sein Mann David Furnish

