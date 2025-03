Ex-Affäre von Tiger Woods Rachel Uchitel hat sich verlobt

Rachel Uchitel (50), die ehemalige Geliebte von Golflegende Tiger Woods (49), hat ihre Verlobung bekannt gegeben. Auf Instagram teilt die Gastgeberin des Podcasts "Miss Understood with Rachel Uchitel" am Freitag die frohe Nachricht mit ihren Followern. Mit den Worten "Das ist passiert" und dem Hashtag "verlobt" präsentierte Rachel ihren funkelnden Verlobungsring, einen Smaragdschliff-Diamanten mit einem dünnen Band, geschmückt mit weiteren Diamanten. Die romantische Verlobung fand am malerischen Rosewood Miramar Beach in Montecito, Kalifornien, statt, wo ihr Partner Dan Donovan ihr bei Kerzenschein den Antrag machte. In weiteren Beiträgen zeigte Rachel innige Momente des Paares am Kamin nahe der Meeresküste.

Dan, der Gründer der Sicherheitsfirmen Stratoscope und Ingressotek, teilt die frohe Nachricht ebenfalls auf seinem Instagram-Account und schreibt dazu "Sie hat Ja gesagt", begleitet von einem Bild der glücklichen Verlobten. In einem weiteren Beitrag schwärmt er: "Etwas Funkelndes für die großartigste Frau!" Die Verlobung von Rachel erfolgt nur kurz nach der Bekanntmachung von Tigers neuer Beziehung mit Vanessa Trump (47), der Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47). Der Golfprofi und Vanessa sollen sich seit Monaten heimlich daten.

Rachels Name rückte 2009 ins Rampenlicht, als ihre Affäre mit dem ansonsten zurückhaltenden Golfprofi bekannt wurde. Diese Phase ihres Lebens war von medialer Aufmerksamkeit und Kontroversen geprägt – besonders wegen einer Verschwiegenheitsvereinbarung. In einem Interview mit Radar Online nannte sie den besagten Vertrag "missbräuchlich" und schlug einen härteren Ton Tiger gegenüber an. Sie behauptete unter anderem, dass die Vereinbarung das "schlechte Verhalten" von dem Sportler vertuschen solle. Heute ist Rachel vor allem als Podcasthost und Social-Media-Persönlichkeit aktiv und widmet sich Themen wie Selbstbefreiung und persönlicher Weiterentwicklung.

Instagram / racheluchitelnyc Rachel Uchitel und Dan Donovan, März 2025

Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

