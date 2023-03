Tiger Woods' Affäre: Verschwiegenheitsvertrag ruiniert Leben

Was will Tiger Woods (47) geheim halten? Bei dem Sportler und Erica Herman ist offenbar alles aus und vorbei! Der US-amerikanische Profi-Golfspieler und die Brünette gingen etwa sechs Jahre gemeinsam durchs Leben. Im Rahmen eines Gerichtsverfahrens wurde nun bekannt, dass sich Tiger und Erica längst getrennt haben. Die beiden stehen vor Gericht, weil Tiger darauf besteht, dass Erica einen vorher unterzeichneten Verschwiegenheitsvertrag einhält und über ihre Beziehung schweigt – laut ihr ist das aber unrechtmäßig. Jetzt äußert sich Tigers Ex-Affäre Rachel Uchitel (48), die Ähnliches erlebt hat.

Rachel sagte Radar Online, sie sei gezwungen worden, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben, um Tigers angebliches "schlechtes Verhalten" zu vertuschen, nachdem ihre Affäre Schlagzeilen gemacht hatte. Sie behauptete außerdem, die Geheimhaltungsvereinbarung habe ihr Leben "ruiniert". Rachel warnte Tiger zudem, dass es "das Geld nicht wert" sei, seine nächsten Liebschaften zum Schweigen zu bringen.

Rachel machte deutlich: "Es war missbräuchlich, mich dazu zu bringen, diese NDA zu unterschreiben, um mich zum Schweigen zu bringen, und es war missbräuchlich, mich danach 14 Jahre lang zum Schweigen zu bringen." Sie fügte hinzu, dass es das schlimmste Gefühl sei, durch einen Vertrag "geknebelt" zu werden und nicht in der Lage zu sein, seine Seite der Geschichte zu erzählen. "Wenn es keine Wahrheit gibt, erfinden die Leute alles, was sie wollen, und das ist so lähmend. Man verliert jegliches Machtgefühl, jegliches Selbstwertgefühl, und die Leute beurteilen einen nicht aufgrund von Fakten."

Getty Images Rachel Uchitel, Mai 2014

Getty Images Tiger Woods, Golf-Star

Getty Images Rachel Uchitel, Ex-Affäre von Tiger Woods

