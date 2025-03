Hailey Bieber glänzt mit Kendall Jenner und Co. auf Event

Hailey Bieber (28) zog nun am Mittwochabend bei einem glamourösen Event in Los Angeles alle Blicke auf sich. Das Model erschien im Hotel Chateau Marmont in einem figurbetonten Kleid mit goldenen Akzenten und traf auf prominente Gäste wie Kendall Jenner (29), Cara Delevingne (32) und Adwoa Aboah (32). Anlass der Veranstaltung war laut DailyMail die Ankündigung der bevorstehenden Party "Vogue World: Hollywood", die am 26. Oktober auf dem Gelände von Paramount Pictures stattfinden wird. Während Hailey den Abend im Kreis ihrer Freundinnen genoss, blieb ihr Ehemann Justin Bieber (31) offenbar zu Hause.

Das Paar, das erst kürzlich gemeinsam gesichtet wurde, scheint trotz Trennungsgerüchten stark miteinander verbunden zu sein. Justin, der in letzter Zeit mit teils kryptischen Social-Media-Beiträgen auf sich aufmerksam machte, zeigt sich zunehmend als liebevoller Vater. Auf Instagram bezeichnete er sich kürzlich als "Wahnsinniger" und teilte Schnappschüsse von Sohn Jack Blues, der im August letzten Jahres geboren wurde. Dennoch äußerten besorgte Fans Bedenken wegen der Posts des Sängers, in denen er von Selbstzweifeln und Aggressionsproblemen sprach.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 haben die beiden immer wieder offen über ihre Höhen und Tiefen gesprochen. Hailey, die als Gründerin ihrer Kosmetikmarke Rhode großen Erfolg feiert, teilt oft Momente mit ihrem Sohn, während sie sein Gesicht schützt. Für das Powerpaar scheint es wichtig zu sein, ihre privaten und beruflichen Rollen in Einklang zu bringen. "Meine Jungs", schrieb Hailey in ihrer Instagram-Story zu Justins Post. Trotz anhaltender Spekulationen und emotionaler Herausforderungen konzentriert sich das Paar auf seine gemeinsame Zukunft. Dabei sind wohl auch individuelle Ausflüge, wie Haileys Abend mit ihren Freundinnen, wichtig.

Getty Images Kendall Jenner, Cara Delevingne, Hailey Bieber und Adwoa Aboah im Chateau Marmont im März 2025 in LA

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

