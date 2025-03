"Modern Family"-Star Ed O'Neill begeistert in lustigem Clip

Eingefleischte Serien-Legende versucht sich doch glatt als Rapper: Ed O'Neill (78), bekannt aus den erfolgreichen Serien "Eine schrecklich nette Familie" und Modern Family, ist unerwartet auf TikTok viral gegangen. Der Schauspieler überraschte seine Fans, als er zusammen mit seiner Tochter Claire in einem witzigen Clip auftauchte. Die beiden performten eine lippensynchronisierte Szene aus Tupacs Song "Hit 'Em Up" – ohne die Schimpfwörter auszulassen. Ed, gekleidet mit einer apricotfarbenen Schiebermütze, schwarzer Brille und einem schlichten Outfit, sorgte im Hintergrund für Lacher, während Claire versuchte, ihre Fassung zu bewahren. Mit dem Kommentar "Das war seine Idee" schob sie das Ergebnis auf den Humor ihres Vaters. Unter den Zuschauern befand sich auch Eds "Modern Family"-Co-Star Sarah Hyland (34), die sichtlich begeistert kommentierte: "Ich schreie", begleitet von lachenden Emojis.

Claire, die über 123.000 Follower auf TikTok hat, agiert dort normalerweise recht unauffällig und teilt selten Einblicke in ihr Privatleben. Dennoch war dies nicht das erste Mal, dass sie an der Seite ihres berühmten Vaters für Schlagzeilen sorgte. Im vergangenen Sommer begleiteten sich die beiden zur Premiere seiner FX-Serie "Clipped". Dabei zog Claire, die dort in einem eleganten schwarzen Kleid auftrat, ebenso viele Blicke auf sich wie ihr weltberühmter Vater. Abseits solcher öffentlichen Momente scheint die Familie O'Neill ihre Privatsphäre jedoch sehr zu schützen. Neben Claire zieht Ed, der zwischen 1987 und 1997 an der Seite von Christina Applegate (53), Katey Sagal (71) und David Faustino berühmt wurde, noch eine weitere Tochter, Sophia, gemeinsam mit seiner Frau, Schauspielerin Catherine Rusoff (71), groß. Die beiden sind bereits seit 1986 verheiratet.

Von seiner Familie spricht Ed, der elf Jahre lang gemeinsam mit Sofia Vergara (52) "Modern Family" drehte, in Interviews nur selten. Doch hin und wieder teilt er humorvolle Anekdoten. So erzählte der Schauspieler 2020 in der Show von Ellen DeGeneres (67) eine Geschichte darüber, wie seine Tochter Sophia einst vor Aufregung beinahe sprachlos war, als sie Leonardo DiCaprio (50) traf. Während eines Essens zum Vatertag im berühmten Restaurant Rao's stieß der Titanic-Star zufällig auf Ed und seine Familie. Sophia, die laut ihrem Vater seit dem Film "Romeo + Juliet" ein großer DiCaprio-Fan ist, sei vor Schock fast erstarrt. Ed erinnerte sich lachend daran, wie sein sichtlich beeindrucktes Kind nach dem Treffen "wie in Trance" das Restaurant verließ. Solche Momente zeigen, dass auch Hollywood-Stars ganz normale Familienmomente erleben.

United Archives GmbH/ Action Press Christina Applegate, Katey Sagal, Ed O'Neill und David Faustino in "Eine schrecklich nette Familie"

Getty Images Ed O'Neill und Sofia Vergara, Schauspieler

