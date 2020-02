Sie wussten alle, dass der Abschied eines Tages kommen wird! Doch als der letzte Drehtag am Set von Modern Family anstand, verdrückten die Darsteller dann doch etliche Tränen. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass die beliebte US-Serie nach stolzen elf Staffeln ein Ende finden wird. Und jetzt ist dieser gefürchtete Tag gekommen: Die finale Folge ist im Kasten – ein äußerst emotionaler Moment für die gesamte Crew.

Elf Jahre standen die Schauspieler für das Mockumentary-Format vor der Kamera. Stolze 250 Episoden wurden produziert. Kein Wunder also, dass es dem Team sehr schwerfiel, Lebewohl zu sagen. "Ich werde dieses Set niemals vergessen, diese Leute, es gab nur gute Zeiten. Danke 'Modern Family'", lauten unter anderem Sofia Vergaras (47) sentimentale Zeilen auf Instagram. Dazu teilte die Gloria-Pritchet-Darstellerin etliche Momentaufnahmen, die sie selbst sowie ihre Kollegen an den Drehorten der erfolgreichen Produktion zeigen.

Auch Eric Stonestreet (48), der die Rolle des Cam Tucker verkörperte, kann es noch nicht fassen. Zu einem Schnappschuss am Set-Eingang schrieb er: "Elf Jahre, in denen ich durch diese Tür ging, sind so schnell vorbeigegangen." Julie Bowen (49) alias Claire Dunphy bleibt vor allem eines in guter Erinnerung: Die Zusammenarbeit mit "Eine schrecklich nette Familie"-Star Ed O´Neill (73): "Das ist eindeutig ein Highlight meiner Karriere."

