Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philips Baby ist geboren

Das Warten hat ein Ende! Prinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (45) viertes Kind ist auf der Welt. Wie der schwedische Palast via Instagram mitteilte, erblickte der royale Nachwuchs am heutigen Tag das Licht der Welt. "Das Büro des Marschalls freut sich, mitteilen zu können, dass Prinzessin Sofia am Freitag, den 7. Februar 2025 um 13:10 Uhr eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat", heißt es in dem Beitrag. Sowohl das Neugeborene als auch seine Mutter seien wohlauf.

Vergangenen September teilten die Prinzessin und der Prinz die glücklichen Babynews sowohl mit dem schwedischen Volk als auch mit den Fans der Königsfamilie weltweit. Die 40-Jährige verriet auch, dass sie nicht geplant hatten, noch ein weiteres Kind zu bekommen. Sowohl ihr Ehemann als auch sie kommen aus fünfköpfigen Familien mit jeweils drei Kindern und sollen die Familienplanung deshalb als abgeschlossen betrachtet haben. "Aber glücklicherweise ist ein Bonus auf dem Weg. [...] Vielleicht war es nicht geplant, aber jetzt sind wir sehr, sehr aufgeregt. Besonders die Kinder", freute sie sich in einem Interview mit der schwedischen Vogue Scandinavia.

Ob das königliche Ehepaar vor der Geburt wusste, dass es ein kleines Mädchen erwartet, ist nicht bekannt – weder Sofia noch Carl Philip äußerten sich zum Geschlecht ihres vierten Kindes. Die Freude wird aber wohl groß sein, dass nun eine Tochter ihre Rasselbande komplett macht. Im Jahr 2015 gaben sich Carl und Sofia das Jawort – ein Jahr später erblickte ihr erster Sohn Alexander (8) das Licht der Welt. 2017 folgte Gabriel (7), 2021 machte Julian (3) die kleinen Prinzen zu großen Brüdern.

Getty Images Prinzessin Sofia, Dezember 2024

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Kindern Alexander, Gabriel und Julian

