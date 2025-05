Marvel: Gespräche mit Regisseur Jake Schreier für "X-Men"

Jake Schreier, der Regisseur des aktuellen Kinoerfolgs "Thunderbolts", steht in frühen Gesprächen mit den Marvel Studios, um beim mit Spannung erwarteten "X-Men"-Reboot Regie zu führen. Wie Deadline und Variety übereinstimmend berichteten, gilt Jake als Favorit, nachdem "Thunderbolts" bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen für Begeisterung sorgte. Die Pläne für den neuen "X-Men"-Film nehmen damit konkrete Formen an, nachdem Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige (51) und Drehbuchautor Michael Lesslie bereits an dem Projekt arbeiten. Ein offizieller Vertrag mit Jake ist zwar noch nicht unterschrieben, doch die Treffen mit den Marvel-Verantwortlichen geben entsprechende Hinweise.

Seit dem Kauf von 20th Century Fox durch Walt Disney im Jahr 2019 warten Fans sehnsüchtig auf ein Comeback der Mutanten im Marvel Cinematic Universe. Zwar gab es Cameos bekannter Figuren wie Hugh Jackman (56) als Wolverine in "Deadpool & Wolverine" oder Patrick Stewart (84) als Professor X in "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness", doch ein eigenständiger "X-Men"-Film fand bisher nicht statt. Im Hintergrund haben die Marvel Studios intensiv nach einer geeigneten Regie gesucht – und fanden in Jake einen begeisterten Fan der X-Men-Comics. Laut Insidern durfte er bereits seine Vision für das Reboot vorstellen. Zudem hat Jake bereits andere Projekte abgelehnt, vielleicht, weil sich seine Pläne nun ganz auf Marvel fokussieren.

Jake Schreier konnte sich neben seiner Arbeit an "Thunderbolts" bereits als Regisseur der Netflix-Serie "Beef" einen Namen machen. Marvel setzt gern auf Regisseure, die sich im eigenen Haus bewährt haben – so stiegen etwa die Russo-Brüder nach "Captain America" zu den Machern der "Avengers"-Mega-Blockbuster auf, während Matt Shakman nach "WandaVision" nun "Fantastic Four: First Steps" dreht. Jakes letzter Film zeichnet sich durch starke emotionale Motive und tiefgründige Charakterzeichnungen aus. Vor allem Florence Pugh (29) wurde für ihre Darstellung der Yelena Belova in "Thunderbolts" gelobt. Jakes Herangehensweise könnte auch dem neuen "X-Men"-Film besondere Tiefe verleihen. Wann das Reboot kommen soll, ist bisher nicht bekannt.

SIPA PRESS / ActionPress Patrick Stewart als Professor X in "X-Men: The Last Stand"

ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

