Erste Bilder: Samira Yavuz bekommt Schlüssel für neue Bleibe

Für Samira Yavuz (31) beginnt ein neues Kapitel: Die Reality-TV-Darstellerin gab erst vor wenigen Wochen die Trennung von ihrem Ehemann Serkan (32) bekannt. Seither versucht sie, für ihre beiden gemeinsamen Töchter weiterzumachen. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower dabei mit – nun steht ein nächster großer Schritt für sie an: Samira hat die Schlüssel zu ihrer eigenen Wohnung bekommen. "Der März war schon immer mein Endgegner. Die wildesten Kapitel haben meist hier begonnen. Und guess what – neues Zuhause, neues Chaos, erste Drinks wurden auch schon gemixt", schwärmt die Influencerin stolz zu einigen Fotos ihrer neuen Bleibe.

Während Samira die Schlüssel für ihren neuen Rückzugsort hat, bleibt ihr Ex in ihrem Haus wohnen. "Für alle, die am Haus interessiert sind: Serkan bleibt im Haus! Er zieht nicht aus", erklärte die 31-Jährige vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story. Momentan wohnen sie noch zusammen unter einem Dach – Serkan schläft im Keller. "Er hat oben sein Ankleidezimmer, sein Bad, aber ja, er schläft im Keller. Das ist auch in Ordnung", berichtete Samira in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira".

Im Februar bestätigte Samira das Ehe-Aus mit Serkan. "Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos", gestand sie damals. Grund für die Trennung sei ein Seitensprung von Serkan gewesen. Die beiden lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Im Laufe ihrer Beziehung begrüßten sie zwei Töchter auf der Welt – Nova Skye Sya und Valea Yaël Roya.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz in ihrer neuen Wohnung, März 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

