Heinz Hoenig heiratet seine Annika heute zum zweiten Mal

Heinz Hoenig (73) und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) feiern ihre starke Liebe auf ganz besondere Weise – mit einer zweiten Hochzeit. Der Schauspieler und seine 34 Jahre jüngere Ehefrau heirateten bereits 2019, doch sechs Jahre später trauen sie sich noch einmal. Wie Bild berichtet, stellte Annika ihrem Partner die Frage aller Fragen unter einem Vorwand auf der Insel Sylt. Die besagte zweite Hochzeit soll wohl am heutigen Samstag symbolisch stattfinden – ohne Pfarrer oder Standesbeamten und nur einen Tag vor Annikas 40. Geburtstag.

Laut dem Bericht kommen für die Kosten nicht die beiden auf, sondern eine bisher unbenannte Zeitschrift und ein TV-Sender. Kein Wunder – es ist allseits bekannt, dass Heinz nicht krankenversichert ist und seine Behandlungen im Krankenhaus unter anderem durch Spenden finanziert wurden. Im Mai vergangenen Jahres wurde der Fernsehstar wegen akuter Herzprobleme behandelt, da Bakterien seine Speiseröhre geschädigt hatten. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation durfte er schließlich wieder nach Hause – wenn auch noch in einer angeschlagenen Verfassung, wodurch sich seine Liebste intensiv um ihn kümmert.

Erst vor zwei Monaten hatte Annika auf Instagram die Anfänge ihrer Liebesgeschichte ganz offen erzählt. 2012 trafen sie sich zufällig in Wernigerode. Ein Ort, der für den TV-Star von großer Bedeutung war, da es seine Heimatstadt ist. Nach diesem ersten Treffen hielten sie sporadisch Kontakt, bis sie sich 2018 beruflich näherkamen. Die 39-Jährige erinnerte sich daran, dass der "Das Boot"-Star bereits damals Gefühle für sie hegte, die sie zunächst nicht bemerkte. Es war jedoch ihr erster Kuss auf Annikas Geburtstagsparty, der alles veränderte. "Da habe ich mich unsterblich in Heinz verliebt", gestand Annika in ihrer Erzählung.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im März 2025

