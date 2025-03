Justin Bieber sucht Unterstützung bei umstrittenem Pastor

Popstar Justin Bieber (31), der inzwischen immer häufiger offen über seine psychischen Herausforderungen spricht, wurde am Mittwochabend erneut in Begleitung des umstrittenen Pastors Judah Smith gesichtet. Der Geistliche, der bereits mit homophoben Aussagen für Schlagzeilen sorgte, leitet die Glaubensgemeinschaft Churchome und gilt seit Längerem als spiritueller Berater des Musikers. Auf dem gemeinsamen Weg in die Kirche gab Judah seinem Schützling einen bestärkenden Klopfer auf den Rücken, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Justin, der seinen Fans erst kürzlich sein neues Nasenpiercing präsentierte, hüllte sich dabei in einen dicken Hoodie und eine flauschige Jacke, aus der lediglich sein noch abheilendes Näschen hervorlugte.

Nachdem sich Justin vor einiger Zeit von seinem ehemaligen Pastor, dem ebenfalls umstrittenen Hillsong-Anhänger Carl Lentz, distanziert hatte, wurde dessen Platz nun offenbar von einer anderen kontroversen Figur eingenommen. So scheint Justin, dessen Erscheinungsbild jüngst immer wieder für sorgenvolle Spekulationen unter seinen Fans sorgte, noch immer auf der Suche nach emotionalem Halt zu sein. Gleichzeitig wirkt der Sänger in seinen Social-Media-Posts hoch motiviert, seine Vaterrolle für Söhnchen Jack Blues wahrzunehmen. Erst kürzlich veröffentlichte er eine Fotoserie, die ihn beim Kuscheln mit seinem sieben Monate alten Baby zeigt.

Justin und Hailey Bieber (28), die seit 2018 verheiratet sind, kämpfen scheinbar immer wieder mit den Erwartungen, die das öffentliche Leben an ihre Beziehung stellt. Während der "Never Say Never"-Sänger inzwischen weitgehend offen mit seinem inneren Kampf umgeht und sich zunehmend um seine mentale Gesundheit bemüht, zeigt sich Hailey regelmäßig als seine größte Stütze. Die junge Mutter ist weiterhin als Model und Unternehmerin tätig, aber auch Justin habe eigenen Angaben zufolge inzwischen wieder die Motivation gefunden, an neuer Musik zu arbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber im September 2021 bei den Video Music Awards in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Anzeige Anzeige