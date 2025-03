Kris Jenner witzelt über Tochter Kim Kardashians kurze Ehen

Kim Kardashian (44) hat in Sachen Liebe bereits einige Höhen und Tiefen erlebt – und ihre Mutter Kris Jenner (69) nimmt dies mit Humor. In einer Folge der Reality-Serie Keeping Up with the Kardashians plaudert Kris bei einem Glas Wein mit ihrem Partner Corey Gamble (44) und berichtet von einem Besuch bei Kim. Dort habe ihr die Unternehmerin erklärt, dass sie ihr Haus um einen neuen Bereich erweitern wolle – darunter auch ein eigenes Bad und ein eigener Kleiderschrank für Männer. Auf die überraschte Nachfrage von Kris, ob Kim ihr etwas mitteilen wolle, habe diese geantwortet: "Ja, das ist für meinen zukünftigen Ehemann." Daraufhin erlaubt sich Kris einen Seitenhieb: "Hoffentlich hält es dann länger."

Corey schließt sich dem optimistischen Ton an und ermutigt Kim: "Hoffentlich heiratet sie noch einmal – und dann bleibt diese Ehe 60 Jahre bestehen." Für Kim ist der Gang zum Altar tatsächlich keine unbekannte Erfahrung. Im Jahr 2000 brannte sie mit ihrem ersten Ehemann Damon Thomas (54) durch. 2003 reichte Damon jedoch die Scheidung ein. 2011 gab Kim dem Basketballspieler Kris Humphries (40) das Jawort – ihre berühmte 72-Tage-Ehe mit Kris gilt bis heute als eine der kürzesten Ehen Hollywoods. Ihre längste Ehe führte sie mit dem Musiker Kanye West (47): Das Paar ließ sich 2022 nach acht Jahren und vier gemeinsamen Kindern scheiden.

Für Kim spielt romantische Manifestation eine Rolle, wie ihre Mutter in der Episode bemerkt: "Sie manifestiert, das muss ich ihr lassen. Sie manifestiert ihre Zukunft." Mit solchen Aussagen erlebt man die Kardashian-Jenner-Matriarchin immer wieder von ihrer humorvoll-lockeren Seite. Dass sie gerne mal einen Witz über ihre Familie macht, ist bekannt – gleichzeitig unterstützt sie ihre Kinder mit voller Hingabe. Über Kim äußerte Kris bereits mehrfach, wie stolz sie auf sie sei – sowohl auf sie als Mutter als auch als erfolgreiche Unternehmerin, die trotz ihrer turbulenten Liebesgeschichten immer wieder aufsteht und nach vorne blickt.

Getty Images Kris Humphries und Kim Kardashian im August 2011 in New York City

Getty Images Kris Jenner mit Kim Kardashian, April 2024

