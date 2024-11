Lauryn Goodman enthüllt Details über ihre Affäre mit Kyle

Lauryn Goodman packt in ihrem Podcast "Yours Sincerely" über ihre Beziehung zu Kyle Walker (34) aus und hält sich dabei mit pikanten Details nicht zurück. Die TV-Persönlichkeit berichtet, dass sie den Fußballprofi erstmals 2019 traf, kurz nachdem seine Jugendliebe Annie Kilner ihn nach Untreuevorwürfen vor die Tür gesetzt hatte. 2020 brachte Lauryn den gemeinsamen Sohn Kairo zur Welt und 2022 flammte die Affäre erneut auf, als Kyle sie besuchte, um Zeit mit Kairo zu verbringen. Die Podcasterin enthüllt auch, sie wäre an dem Abend, als ihre Tochter Kinara gezeugt wurde, eigentlich gar nicht in der Stimmung gewesen, Kyle zu treffen. "Ich erinnere mich, wie ich zu meiner Freundin sagte: 'Ich hab wirklich keine Lust, ihn zu sehen'", erklärt sie.

Im August vergangenen Jahres kam Lauryns Tochter Kinara zur Welt, wobei sie die Identität des Vaters zunächst geheim hielt. In einer brisanten Nachricht teilte sie Kyles Ehefrau Annie – die zu der Zeit selbst mit ihrem vierten Kind schwanger war – die Neuigkeiten zu Weihnachten per WhatsApp mit. Seitdem steht die Ehe des "Manchester City"-Kickers vor dem Aus, Annie soll bereits die Scheidung eingereicht haben. Lauryn spricht im Podcast auch offen über die Dauer der Affäre und betont, dass sie unzählige Male mit Kyle geschlafen habe. Da sie an der Krankheit Endometriose leide, die die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann, sei es "unmöglich" gewesen, beide Kinder in "zwei One-Night-Stands" gezeugt zu haben.

Wie tief Kyles Reue für den Betrug an Annie liegt, machte er Anfang des Jahres in einem öffentlichen Statement deutlich. "Was ich getan habe, ist schrecklich, und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und idiotische Entscheidungen getroffen", gab der 34-Jährige zu. Tatsächlich soll er auch jetzt noch starke Gefühle für Annie haben – dies scheint Lauryn jedoch nicht davon abzuhalten, sich noch Hoffnungen zu machen. Wie Freunde von ihr gegenüber Daily Mail ausplaudern, ist die Podcasterin "buchstäblich besessen" von dem Sportler und hat die Bekanntmachung der Scheidung wie eine Einladung aufgefasst. "Sie hat immer gehofft, dass sie am Ende zusammenkommen. Sie ist jetzt einen Schritt näher dran", glauben die Bekannten der Influencerin.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Instagram / annievkilner Annie Kilner, Ehefrau von Kyle Walker

