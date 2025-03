Zoff in Paris: Bella Hadid und Fai Khadra geraten aneinander

Ein Drama der besonderen Art spielte sich bei der Paris Fashion Week zwischen Bella Hadid (28) und ihrem langjährigen Kumpel Fai Khadra ab. Augenzeugen zufolge gerieten die beiden laut TMZ am 11. März während einer Afterparty von Yves Saint Laurent in einen heftigen verbalen Streit. Bella habe Fai mehrfach aufgefordert, sie in Ruhe zu lassen, doch dieser ignorierte ihre Bitten und soll sich aggressiv verhalten haben. Während es zu keiner körperlichen Auseinandersetzung kam, fühlte sich das Supermodel sichtbar unwohl, und die beiden gingen schließlich im Streit auseinander. Gäste vor Ort meldeten Fais Verhalten sogar den Verantwortlichen von YSL.

Fai ist kein Unbekannter in der Modeszene. Der Künstler und Influencer zählt Promis wie Hailey Bieber (28), Kendall (29) und Kylie Jenner (27) zu seinem engen Freundeskreis. In der Vergangenheit wurden er und Bella immer wieder zusammen auf Events und Modeschauen gesichtet. Während der Paris Fashion Week besuchten beide auch die Saint Laurent Show, bevor es zum Eklat kam. Auch bei anderen Designern wie Jean Paul Gaultier (72) war Fai zuletzt prominent vertreten. Worum es in dem Streit genau ging, bleibt indes unklar. Weder Bella noch Fai haben sich bisher öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Bella ist derzeit nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin gefragt. Neben ihrem letzten Einsatz während der Paris Fashion Week arbeitet sie aktuell an der FX-Serie "The Beauty". Ihre Rückkehr zur Schauspielerei folgt auf ihr Debüt in der Serie "Ramy". Privat scheint die 28-Jährige jedoch festen Boden unter den Füßen zu haben: Seit Januar 2023 ist sie mit Cowboy Adan Banuelos liiert. Das Paar genießt ruhige Zeiten auf einer Ranch in Texas. Fai hingegen, der palästinensische Wurzeln hat und in Los Angeles lebt, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen mit seiner Präsenz in der High Society und im Modebusiness.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Fai Khadra im August 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Hadid, Model