Bella Hadid am Set von "The Beauty" in Venedig gesichtet

Bella Hadid (28) wurde am Wochenende beim Filmen von Szenen für die neue FX-Serie "The Beauty" in Venedig gesichtet, wie die Daily Mail berichtet. Das Supermodel, das für ihre eindrucksvollen Laufstegmomente bekannt ist, zeigte sich dieses Mal in einer ungewohnt kalten Kulisse, völlig eingepackt in einen blauen Kapuzenmantel mit weißem Fellfutter. Auf Fotos, die dem Magazin vorliegen, ist außerdem zu sehen, dass sie unter dem Schutzmantel einen weißen Hoodie, graue Jogginghosen und Birkenstock-Slipper trug. Während der Drehpausen kämpfte Bella offensichtlich mit den niedrigen Temperaturen und hielt sich mit einem heißen Getränk warm. Es handelt sich dabei um einen ihrer seltenen Ausflüge in die Schauspielwelt, wobei die genauen Details zu ihrer Rolle noch unter Verschluss gehalten werden.

Die Serie "The Beauty", eine Produktion von Ryan Murphy (59) in Zusammenarbeit mit 20th Television, basiert auf einer Graphic Novel aus dem Jahr 2016. Die Handlung dreht sich um eine ungewöhnliche Welt, in der eine sexuell übertragbare Krankheit Menschen äußerlich verschönert, was jedoch in einer düsteren Wendung und einer Verschwörung mündet, die von zwei Ermittlern aufgedeckt wird. Neben Bella gehören Hollywood-Größen wie Evan Peters (38), Ashton Kutcher (47) und Anthony Ramos (33) zur Besetzung, was für viel Aufsehen sorgt. Bella, die bereits in der Hulu-Serie "Ramy" ihr Schauspieldebüt gab, scheint mit diesem Projekt tiefer in die Unterhaltungsindustrie einzutauchen.

Abseits des rampenlichtreichen Daseins pflegt Bella ein buntes Privatleben. Die Tochter einer niederländischen Mutter und eines palästinensischen Vaters war früher eine erfolgreiche Wettkampfreiterin und ist aktuell in einer Beziehung mit Cowboy Adan Banuelos, mit dem sie sich gerne in der Öffentlichkeit zeigt. Gemeinsam leben sie in einem Haus in Texas, das sie vor einem Jahr gekauft haben. Zuvor war Bella mit dem Musiker The Weeknd (35) liiert – eine Beziehung, die jahrelang in den Medien für Gesprächsstoff sorgte. Heute konzentriert sich die 28-Jährige auf neue Herausforderungen und hat sich in der Modelwelt längst als eines der bestbezahlten Gesichter etabliert. Ihre ältere Schwester Gigi (29), selbst ein Superstar der Branche, steht ihr dabei stets zur Seite.

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, 2024

Getty Images Bella Hadid bei der Pariser Fashion Week, September 2024

