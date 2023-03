Nach Travis-Trennung: Kylie Jenner kuschelt mit Fai Khadra

Will Kylie Jenner (25) eine alte Liebe wieder aufflammen lassen? Laut eines Insiders soll sich die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit schon im Januar von ihrem langjährigen On-Off-Freund Travis Scott (31) getrennt haben. Mit dem Rapper hat die Beauty zwei gemeinsame Kinder: Stormi und Aire. Rund drei Monate nach der Trennung scheint sie nun mit einem Familienfreund anzubandeln – auf einem Konzert schmust Kylie jetzt mit Fai Khadra!

Die 25-Jährige besuchte am Dienstagabend einen Auftritt der R&B-Sängerin SZA (32). Mit dabei waren aber nicht nur Hailey (26) und Justin Bieber (29) – auch Fai saß mit im Publikum. In einem Video, was auf Twitter die Runde macht, wirken die beiden total vertraut miteinander. Der Hottie legte total süß den Arm um seine Kylie, die an einer Stelle sogar seine Hand zu halten schien, als sie sich an ihn kuschelte. Laut Medienberichten soll zwischen den zwei Stars aber nichts laufen – sie seien nur sehr enge Freunde.

Schon vor drei Jahren hatte die Gerüchteküche ordentlich gebrodelt. Im August 2022 hatte die Kosmetik-Unternehmerin das Male-Model mit in den Urlaub genommen und heiße Schnappschüsse im Netz gepostet. Das hatte für reichlich Gesprächsstoff gesorgt, denn Fai ist der Ex von Kylies einstiger BFF Jordyn Woods (25)!

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Fai Khadra in Utah

