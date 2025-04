Nippelblitzer: Bella Hadid zeigt sich in transparentem Top

Bella Hadid (28) hat am vergangenen Wochenende einmal mehr für ordentlich Wirbel in New York City gesorgt. Das Supermodel zeigte sich bei ihrem Spaziergang durch die Straßen der Metropole in einem durchsichtigen Oberteil – und verzichtete dabei komplett auf einen BH. Mit frechem Lächeln und jeder Menge Selbstbewusstsein posierte Bella dabei gekonnt für die Fotografen und zog alle Blicke auf sich. Offenbar wollte sie zeigen, dass sie sich im Rampenlicht pudelwohl fühlt und mit ihrem Styling keine Angst vor Aufsehen hat.

Bella ist durchaus bekannt für ihre freizügigen Looks. 2021 zeigte sie sich beim Filmfestival in Cannes in einem auffälligen Abendkleid der Marke Schiaparelli, das ihre Brustpartie aussparte. Bedeckt wurde Bellas Dekolleté nur von einer goldenen Kette. 2022 sorgte sie auf der Pariser Fashion Week für einen echten Wow-Moment: Die Schwester von Gigi Hadid (30) trat nur mit einem hautfarbenen Höschen auf den Catwalk der Marke Coperni und ließ sich dann vor den Augen der Zuschauer ein weißes Kleid auf den Körper sprühen.

Aus der Modewelt hat sich Bella mittlerweile jedoch größtenteils zurückgezogen. Die 28-Jährige verbringt ihre Zeit lieber mit ihrem Freund Adan Banuelos, einem Rodeo-Cowboy. Die beiden verbindet ihre Liebe zum Reitsport: Auch Bella tritt wieder bei Reitwettbewerben an. Ein Insider verriet im vergangenen Jahr gegenüber Us Weekly: "Sie liebt es, Adan bei seinen Rodeos zu unterstützen und könnte nicht stolzer sein, an seiner Seite zu sein."

Anzeige Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Bella Hadid in New York City im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Hadid bei der Paris Fashion Week im September 2022

Anzeige Anzeige