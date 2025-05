So fand "Wilsberg"-Star Leonard Lansink die große Liebe

Schauspieler Leonard Lansink, der seit 2011 mit der Juristin Maren Muntenbeck verheiratet ist, hat seine große Liebe auf ungewöhnliche Weise gefunden. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung erzählte Leonard, der vielen vor allem als schlitzohriger Privatermittler aus der beliebten Krimireihe Wilsberg bekannt ist, dass das Paar sich am Rande einer Veranstaltung vor den Toiletten getroffen habe. Wie Leonard weiter verriet, habe man sich gegenseitig "ganz gut, ganz interessant und ganz spannend" gefunden.

Im Schöne Woche-Interview erzählte der Wahlberliner bereits, dass es nach der Hochzeit mit seiner Maren keine Haute Cuisine gab. Stattdessen steuerte das frischgebackene Ehepaar die nächste Currybude an und aß zur Feier des Tages Currywurst und Pommes. Noch heute sei das für Leonard und seine Frau ein liebgewordenes Ritual an jedem Hochzeitstag.

Mit seiner Rolle in "Wilsberg" wurde Leonard zum Publikumsliebling, doch seine Karriere reicht weit darüber hinaus. Seinen Einstieg vor der Kamera fand er in Klassikern wie dem Schimanski-Tatort und Filmen wie "Der bewegte Mann". Auch in den Serien "Ein starkes Team" und "Der letzte Zeuge" gehörte er mehrere Jahre zur Hauptbesetzung. Der markante Gang des Georg Wilsberg ist übrigens nicht einstudiert, sondern die Folge eines realen Reitunfalls.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonard Lansink mit seiner Ehefrau Maren Muntenbeck, 2024

Anzeige Anzeige

ZDF und Thomas Kost Oliver Korittke und Leonard Lansink beim Wilsberg-Dreh

Anzeige Anzeige

Anzeige