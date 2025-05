675.000 Euro: Berühmtes "Wilsberg"-Antiquariat wird verkauft

Ein Stück deutscher Fernsehgeschichte wechselt den Besitzer: Das berühmte "Wilsberg"-Antiquariat in der Frauenstraße von Münster steht für stolze 675.000 Euro zum Verkauf. Seit fast 30 Jahren dient das 63 Quadratmeter große Ladenlokal als Kult-Kulisse für die beliebte ZDF-Krimiserie rund um Privatdetektiv Georg Wilsberg, gespielt von Leonard Lansink. Nicht nur Immobilienfreunde, sondern auch echte Serienfans dürfen jetzt träumen – denn wer das Antiquariat erwirbt, bekommt nicht nur eine begehrte Adresse, sondern auch eine Verpflichtung: Im Kaufvertrag ist festgelegt, dass die Kult-Location weiterhin für Dreharbeiten genutzt werden muss.

Die "Wilsberg"-Reihe zählt zu den langlebigsten deutschen Fernsehserien und begeistert regelmäßig Millionen Zuschauer. Mit bis zu zehn Millionen Menschen vor den Bildschirmen fährt die ZDF-Produktion stets Spitzenquoten ein. Besonderes Kennzeichen der Serie: Anders als beim Tatort steht hier kein klassischer Kommissar im Mittelpunkt, sondern eben der kauzige Antiquar Wilsberg, der gemeinsam mit seinem Freund Ekki, einem Finanzbeamten, die raffiniertesten Fälle löst. Natürlich kommen aber mit Rita Russek als Anna Springer und Roland Jankowsky als Overbeck regelmäßig echte Ermittler vor. Münster selbst hat durch den Serienerfolg einen besonderen Krimi-Bonus bekommen und sich zur echten Hochburg für Krimifans entwickelt.

Das Geschäft sorgt dafür, dass Jahr für Jahr zahllose Wilsberg-Fans in die westfälische Stadt pilgern. Leonard Lansink genießt mittlerweile echten Kultstatus bei Fans, die das Antiquariat regelmäßig für Erinnerungsfotos aufsuchen. Abseits der Kamera zeigte sich das Team in den vergangenen Jahren immer wieder volksnah, mischte sich unter Besucher oder schrieb Autogramme. Für den künftigen Besitzer des Ladens ergibt sich so die einzigartige Möglichkeit, selbst ein kleiner Teil der deutschen Fernsehgeschichte zu werden – und vielleicht sogar in einer Minirolle mitzuspielen, wenn der nächste Fall vor der Kamera gelöst wird.

Anzeige Anzeige

© Thomas Kost Leonard Lansink und Patricia Meeden, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonard Lansink, 2017 in Berlin

Anzeige Anzeige

Anzeige