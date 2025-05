"Mit allen Wassern gewaschen": Neuer "Wilsberg" bald im TV

Ein neuer Fall für Privatdetektiv Georg Wilsberg: Die neue Folge der beliebten ZDF-Reihe Wilsberg flimmert am 17. Mai über die Bildschirme und ist zudem bereits ab dem 10. Mai in der Mediathek verfügbar. In der Episode mit dem Titel "Mit allen Wassern gewaschen" wird Georg – gespielt von Leonard Lansink – nicht nur mit unbezahlten Wasserrechnungen konfrontiert, sondern auch mit dem mysteriösen Fall eines verschwundenen Wasseraktivisten.

Unbezahlte Wasserrechnungen und das Verschwinden des Aktivisten werden von dem Auftauchen einer Leiche überschattet, weshalb Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) und ihr exzentrischer Kollege Overbeck (Roland Jankowsky) auf Spurensuche gehen. Das Drehbuch für "Mit allen Wassern gewaschen" schrieb Markus Thebe, der bereits für "Morden im Norden" arbeitete. Eigentlich sollte die neue "Wilsberg"-Folge bereits Anfang April im ZDF laufen, doch der Sender nahm den Krimi überraschend aus dem Programm.

Seit rund 30 Jahren erfreut sich die Krimireihe um Georg Wilsberg großer Beliebtheit. Die zuletzt ausgestrahlten Folgen erzielten hohe Marktanteile von 25 und 28 Prozent, was einer Einschaltquote von 6,2 und 6,8 Millionen Zuschauern entspricht. Erst vor Kurzem wurden zwei neue Folgen abgedreht, die dann im Jahr 2026 im TV laufen sollen.

Anzeige Anzeige

ZDF und Thomas Kost Roland Jankowsky und Ritta Russek in der "Wilsberg"-Folge "Mit allen Wassern gewaschen"

Anzeige Anzeige

ZDF und Thomas Kost Oliver Korittke und Leonard Lansink beim Wilsberg-Dreh

Anzeige Anzeige

Anzeige