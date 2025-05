Gute Quoten: "Wilsberg" kann sich gegen den ESC behaupten

Am Samstagabend wurde im TV wieder der Eurovision Song Contest ausgetragen, doch nicht jeder Blick richtete sich auf den großen Musikwettbewerb. Das ZDF konnte mit seinem Wilsberg-Krimi "Mit allen Wassern gewaschen" 5,93 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken und laut DWDL damit einen Marktanteil von 25 Prozent erzielen. Auch der im Anschluss ausgestrahlte Krimi Der Staatsanwalt erreichte beachtliche 3,88 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 16,4 Prozent ausmachte.

Bei den jungen Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren war der Krimi jedoch weniger gefragt und erreichte lediglich 6,2 Prozent Marktanteil. Dennoch übertraf er die Angebote der anderen Privatsender. RTL konnte mit der "Großen Lachparade" immerhin 1,07 Millionen Zuschauer anlocken, während Sat.1 mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" auf insgesamt 670.000 Zuschauer kam. Eindeutiger Verlierer des Abends war ProSieben. Vom "Duell um die Welt" zeigten sich nur 160.000 Menschen begeistert, womit der Sender lediglich einen Marktanteil von mageren 0,8 Prozent beim Gesamtpublikum erzielen konnte.

In der Krimireihe "Wilsberg" spielt Leonard Lansink die Rolle des verschroben-charmanten Privatdetektivs Georg Wilsberg, der sich in Münster meist in verzwickte Fälle hineinziehen lässt. In der neuen Episode geriet er nicht nur durch unbezahlte Wasserrechnungen in Schwierigkeiten, sondern auch in die Ermittlungen rund um das mysteriöse Verschwinden eines Wasseraktivisten. Die beliebte ZDF-Reihe, die seit Jahren eine treue Fangemeinde begeistert, setzt auch in dieser Folge auf die bewährte Mischung aus Humor, Spannung und cleveren Dialogen. Fans von Wilsberg können die neuen Fälle jederzeit in der ZDF-Mediathek abrufen.

Getty Images Abor & Tynna beim ESC 2025

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

