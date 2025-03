Krimi-Knüller: Neuer "Wilsberg"-Film fliegt aus dem Programm

Die Fans der beliebten ZDF-Krimireihe "Wilsberg" müssen sich gedulden: Der für den 5. April geplante neue Film mit dem Titel "Mit allen Wassern gewaschen" wird überraschend verschoben. Stattdessen zeigt der Sender an diesem Abend den Krimi "Ostfriesenfluch", der auf einem Roman von Klaus-Peter Wolf basiert. Der Grund für die kurzfristige Programmänderung wurde vom ZDF nicht näher erläutert. Hauptdarsteller Leonard Lansink schlüpft als Georg Wilsberg erst am 17. Mai wieder ins TV-Programm. Bereits eine Woche zuvor wird die neue Folge exklusiv in der ZDF-Mediathek verfügbar sein.

In "Mit allen Wassern gewaschen" verfolgt Georg erneut einen packenden Fall, der dieses Mal das aktuelle Thema der Wasserversorgung in den Fokus rückt. Nachdem ein Aktivist auf mysteriöse Weise verschwindet und ein Whistleblower tot aufgefunden wird, ist der Privatdetektiv gezwungen, mit der Juristin Dr. Tessa Tilker, gespielt von Patricia Meeden, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam versuchen sie, die rätselhaften Ereignisse aufzuklären.

Die Serie "Wilsberg" gehört seit ihrem Start im Jahr 1995 zu den beliebtesten Formaten des ZDF und wird für ihre Mischung aus Spannung, Humor und charmantem Münster-Flair gefeiert. Leonard hat die titelgebende Rolle seit 1997 inne, Serienfreund Oliver Korittke (56) gehört seit 1999 zum Cast. Mit der Verschiebung des neuen Films müssen sich die treuen Fans der Reihe zwar etwas länger gedulden, dürfen sich jedoch auf ein gewohnt spannendes und unterhaltsames Abenteuer freuen.

Getty Images Leonard Lansink, Schauspieler

OHLENBOSTEL,GUIDO Das alte Team von "Wilsberg": Leonard Lansink, Rita Russek, R. Jankowsky, I. P. Klink, O. Korittke

