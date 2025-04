Diese Themen würde Leonard Lansink gerne in "Wilsberg" sehen

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen der beliebten ZDF-Krimireihe Wilsberg sind in vollem Gange. In Münster wird aktuell an den Episoden mit den Arbeitstiteln "Einfach weg" und "In geheimer Mission" gearbeitet. Nach Themen für weitere Folgen des beliebten Krimis befragt, gestand Hauptdarsteller Leonard Lansink im Interview mit dem Onlinemagazin Alles Münster, dass er gerne Themen aus einem Buch von "Wilsberg"-Erfinder Jürgen Kehrer aufgreifen würde: "Es gibt einen Roman von Kehrer, der heißt 'Ein bisschen Mord muss sein', da geht’s um Karneval und um Volksmusik, das finde ich sehr lustig."

Auch Co-Darstellerin Janina Fautz äußerte sich am Rande der Dreharbeiten zu den Themen, die in "Wilsberg" aufgegriffen werden. "Ich finde es super, dass 'Wilsberg' oft Bezug zu aktuellen Themen hat", erklärte die 29-Jährige. Leonard verriet zudem, welche Drehorte in Münster es ihm angetan haben. "Das Antiquariat ist schon super, weil das 'Lazaretti' in unmittelbarer Nähe ist, eine blendende Eisdiele, wo wir gerne mal sind", verriet er. Danach gefragt, welche Drehorte er sich zukünftig wünschen würde, scherzte Leonard: "Beim Bischof im Wohnzimmer, das wäre mal ganz interessant."

Leonard, der die Rolle des charmanten Detektivs bereits seit 1998 verkörpert, fährt mit seinem Team regelmäßig Traumquoten für seinen Sender ein. Seit Jahren feiert "Wilsberg" große Erfolge und begeistert mit einem gelungenen Mix aus Kriminalfällen, schwarzem Humor und charmanten Charakteren. Während die neuen Episoden noch auf ihre Ausstrahlung warten, wird in Fankreisen schon eifrig spekuliert, welche Drehorte und Themen die kommenden Fälle wohl bereithalten könnten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janina Fautz, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

ZDF und Thomas Kost Oliver Korittke und Leonard Lansink beim Wilsberg-Dreh

Anzeige Anzeige