Leonard Lansink lässt aufhorchen: Geht "Wilsberg" in Rente?

Leonard Lansink, bekannt aus der ZDF-Serie Wilsberg, hat in einem Interview mit der Zeitung Express über mögliche Pläne für den Ruhestand gesprochen – und dabei klare Worte gefunden. Der 69-Jährige, der seit über 30 Jahren den schlagfertigen Antiquitätenhändler und Privatdetektiv Georg Wilsberg spielt, denkt keineswegs ans Aufhören. "100 muss sein, ich habe aber auch nichts gegen 111", erklärte der Schauspieler optimistisch auf die Frage, bei welcher Folge er unbedingt noch mitwirken möchte.

Als Leonard die Rolle des Münsteraner Unikums übernahm, stand der damals 42-Jährige noch am Anfang eines Abenteuers, das er selbst nie für möglich gehalten hätte. Der Mix aus humorvollen Szenen und spannenden Krimi-Elementen war zu der Zeit ein Novum und trug maßgeblich zum Erfolg der Serie bei. Dennoch hätte keiner ahnen können, dass der Schauspieler durch diese Figur vor allem in Münster so eine treue Fangemeinschaft aufbauen würde. Leonard erklärt im Gespräch, dass er durch die Dreharbeiten eine besondere Verbindung zu der Stadt aufgebaut habe. "Da sitze ich auf dem Prinzipalmarkt und trinke meinen Kaffee, und jeder will ein Selfie", verriet er.

Seinen kommenden Geburtstag, einen runden Siebziger, plant der Schauspieler jedoch nicht in Münster, sondern auf Mallorca zu feiern – und zwar an der Seite seiner Frau Maren. Trotz seines Alters denkt Leonard noch lange nicht ans Aufhören, sowohl in Bezug auf seine Rolle als Georg Wilsberg als auch karrieretechnisch insgesamt. Über die Jahre ist die Figur für ihn ein fester Bestandteil geworden, und wie er selbst anmerkte, zählt er zu den Glücklichen, die auch als sogenannte "Rentner" einen Beruf ausüben können, der ihnen so viel Freude bereitet. Im Mai 2025 feierte die 86. Folge des Kultkrimis "Wilsberg: Mit allen Wassern gewaschen" Premiere im TV.

ZDF/Thomas Kost "Wilsberg - Überwachen und belohnen": Leonard Lansink in seiner Paraderolle

Instagram / leonard_lansink Leonard Lansink, Patricia Meeden und Oliver Korittke bei einem Dreh

