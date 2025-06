400.000 Euro Schulden: Imbiss bereitet Frank Rosin Sorgen

In der beliebten Kabel-Eins-Dokusoap Rosins Restaurants stand kürzlich der Imbiss von Christoph Zehntgraf und Alexandra Pohl im Fokus. Der Sternekoch Frank Rosin (58) bezeichnete den Betrieb anfangs als "kulinarisch kriminell". Die mangelnde Struktur und das wenig durchdachte Konzept des Imbisses sorgten für Schwierigkeiten, insbesondere als eine Gruppe von 20 Testessern undercover den Laden besuchte. Lange Wartezeiten und verbrannte Schnitzel führten bei den Betreibern zu Verzweiflung. Das Paar, das seit 2021 mit dem Projekt kämpft, hat 400.000 Euro investiert und steht finanziell unter Druck.

Die Corona-Pandemie und gestiegene Kosten haben das Leben der Betreiber stark belastet, auch eine Rückzahlung von 50.000 Euro an den Bruder von Alexandra steht noch aus. Dennoch zeigte sich Frank bereit zu helfen und arbeitete intensiv mit den beiden daran, ihr Angebot sowie den Service zu verbessern. Unter seiner Anleitung wurden neue Gerichte wie Wraps ins Sortiment aufgenommen, und ein frischer Wind zog dank der Umgestaltung des Gastraums ein. Außerdem erhielt die Küche ein Update: von neuen Saucen bis hin zur korrekten Zubereitung der Gerichte. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten zeigte sich, dass das Paar lernwillig war, was auch durch steigende Bewertungen bei Testessern bestätigt wurde.

Frank Rosin ist bekannt für seinen Einsatz in schwierigen Fällen, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Nach seinem Abschied bei der Kochshow The Taste bleibt er weiterhin eine feste Größe im deutschen Fernsehen und arbeitet an neuen Projekten. Seine Leidenschaft für die Gastronomie und sein Engagement, notleidenden Betrieben zu helfen, sind unumstritten. Obendrein pflegt er enge Beziehungen zu Kollegen wie Alexander Kumptner (42), mit dem er aktuell eine neue TV-Show produziert. Während Frank bei so vielen Verpflichtungen kaum zur Ruhe kommt, scheint sein Herzblut für das Gelingen seiner Schützlinge unerschütterlich zu sein.

Getty Images Frank Rosin, TV-Koch

Instagram / alexanderkumptner Frank Rosin und Alexander Kumptner auf dem Hamburger Dom 2025

