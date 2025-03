Gwyneth Paltrow vermisst die Schauspielerei überhaupt nicht

Seit einigen Jahren steht Gwyneth Paltrow (52) nicht mehr als Schauspielerin vor der Kamera. In einem Interview mit dem Magazin Family Style gestand die Hollywood-Bekanntheit überraschend, dass sie die Schauspielerei kein bisschen vermisst. "Nein, ganz und gar nicht", stellte sie auf Nachfrage klar. Zudem hätte sie auch kein Interesse daran, irgendwann mal hinter der Kamera zu agieren. "Ich habe keinen natürlichen Drang, irgendeinen anderen Job beim Film zu machen. Ich glaube einfach nicht, dass ich darin gut sein würde", erklärte sie ehrlich.

In den vergangenen Jahren kümmerte sich Gwyneth mit großem Einsatz um ihre Lifestyle-Marke Goop, die sie bereits im Jahr 2008 ins Leben rief. Zwischen verschiedenen Projekten habe der Hollywoodstar allerdings nur wenig Zeit für sich selbst. Und wenn sie dann mal Zeit habe, würde sie nicht zur Ruhe kommen. Stattdessen würde sie in den Nächten stundenlang wachliegen und über vergangene Fehler nachdenken. "Ich fühle mich manchmal überfordert, weil ich zu viel Verantwortung akzeptiere, und möchte daran arbeiten, mir wieder mehr Raum zum Entspannen zu schaffen", kündigte Gwyneth aber in dem Interview an.

Ähnlich wie Gwyneth ist auch Herzogin Meghan (43) seit einigen Jahren in der Lifestyle-Branche tätig. Sieht die ehemalige Marvel-Darstellerin die Frau von Prinz Harry (40) dahingehend als Konkurrenz? "Ich wurde erzogen, Frauen als Freundinnen und nicht als Rivalinnen zu sehen. Ich glaube, es gibt immer genug für alle", erklärte die 52-Jährige gegenüber Vanity Fair dazu. Vor wenigen Monaten startete Meghans Netflix-Show "With Love, Meghan", in der sie ihren Zuschauern einfache, leckere Rezepte sowie DIY-Kreationen zeigt. Gwyneth tut Ähnliches, weshalb Fans vermuteten, es könnte ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden Frauen geben.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, US-amerikanische Schauspielerin

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

