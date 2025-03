Roland Kaiser zeigt erneut sein großes Herz für Kinder

Roland Kaiser (72), einer der bekanntesten Schlagerstars Deutschlands, übernimmt eine neue Rolle außerhalb der Bühne. Er wird offizieller Schirmherr des Vereins Wolfsträne e.V., der trauernde Kinder und Jugendliche beim Verlust von Angehörigen unterstützt. "Die Arbeit dieses Vereins ist von unschätzbarer Bedeutung", erklärte der Sänger, wie Schlager.de berichtet. Die Gründerin des Vereins, Katrin Gärtner, zeigte sich begeistert von der Unterstützung des 72-Jährigen: "Es ist wie ein Traum, der wahr wird." Roland betonte selbst: "Der Umgang mit Trauer und Verlust ist ein Thema, das viel mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung verdient."

Der Sänger, der durch Hits wie "Santa Maria" berühmt wurde, ist schon lange auch für sein soziales Engagement bekannt. Seit Jahren setzt er sich unter anderem für die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer, die Deutsche Stiftung Organtransplantation und die Stiftung AtemWeg ein. Seine Bemühungen blieben nicht unbeachtet, denn 2016 wurde ihm sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen. Mit seiner neuen Aufgabe beim Verein Wolfsträne e.V. möchte er seine Popularität nutzen, um ein wichtiges Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Dass er nun auch die Trauerarbeit von Kindern und Jugendlichen aktiv unterstützt, scheint für ihn eine Herzensangelegenheit zu sein.

Dass Roland Kaiser der Trauerarbeit eine so große Bedeutung beimisst, hat auch private Gründe. Der Sänger kennt den Schmerz von Verlusten aus eigener Erfahrung: Als Findelkind kam er in jungen Jahren in eine Pflegefamilie, musste jedoch im Alter von 15 Jahren den Tod seiner Pflegemutter verkraften. Diese Erfahrungen prägten ihn besonders für das Thema Trauer, wie er in Interviews mehrfach betonte. Der zweifache Großvater, der seit über 50 Jahren auf der Bühne steht und seit über 25 Jahren mit seiner Frau Silvia verheiratet ist, macht regelmäßig deutlich, dass er sein Leben und die Gesundheit nicht für selbstverständlich hält. Erst kürzlich sprach er darüber, wie sich seine Einstellung zum Leben geändert hat, nachdem er sich einer Lungentransplantation unterzogen hatte.

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

Getty Images Roland Kaiser, August 2022

