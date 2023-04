Sterbeurkunde liegt vor: Das war Paul O'Gradys Todesursache

Daran starb Paul O'Grady (✝67). Seit Jahrzehnten war der Autor als beliebtes Gesicht in der Entertainmentbranche bekannt. Doch im vergangenen Monat machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Der Ehemann des Schauspielers, Andre Portasio, gab bekannt, dass Paul im Alter von 67 Jahren "unerwartet, aber friedlich" eingeschlafen sei, nachdem er zwei Jahre zuvor drei Herzinfarkte erlitten hatte. Nun bestätigt die Sterbeurkunde Pauls Todesursache.

In einer Erklärung, die zum Zeitpunkt seines Todes veröffentlicht wurde, hieß es, Paul sei im Alter von 67 Jahren "unerwartet, aber friedlich" gestorben. Aus der Sterbeurkunde, die Daily Express vorliegt, geht nun Pauls Todesursache hervor: In dem Dokument wird bestätigt, dass der Fernsehmoderator an einer plötzlichen Herzrhythmusstörung gestorben ist.

Wie der Fernsehmoderator Richard Arnold bei "Good Morning Britain" verriet, hatte Paul kurz vor seinem Tod mit gesundheitlichen Problemen gekämpft, die er allerdings für sich behielt. Auch den Ärzten wollte die Drag Queen nichts erzählen: "Ich erinnere mich, wie wir auf dem Sofa über seinen Herzinfarkt und den Herzstillstand gesprochen haben. Es war, als wollte er niemanden damit belasten", erinnerte sich der Unterhaltungsredakteur.

