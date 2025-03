Wegen Titel: Herzogin Meghan soll Royals in Wahnsinn treiben

Herzogin Meghan (43) bringt ihre angeheiratete royale Verwandtschaft angeblich mal wieder auf die Palme. Wie Insider gegenüber Ok! berichten, ärgert sich die britische Königsfamilie darüber, dass die ehemalige Schauspielerin ihren Titel "Herzogin von Sussex" für ihren neuen ShopMy-Account nutzt. Auf der Plattform teilt die Ehefrau von Prinz Harry (40) ihre Lieblingsprodukte aus den Bereichen Mode und Beauty – und nutzt dabei ihren royalen Titel, um die Seite zu promoten. Dies stößt im Buckingham-Palast auf wenig Gegenliebe. Eine Quelle echauffierte sich, dass Meghan "keinen Respekt für die Hierarchie der Monarchie" habe und wolle, dass sich die Königsfamilie ihren Wünschen fügt.

Ein weiterer brisanter Punkt: Die Einnahmen aus der ShopMy-Seite gehen angeblich nicht, wie bei König Charles (76)' Produkten, komplett an wohltätige Organisationen. Eine andere Quelle vermutete, dass die Gewinne aus Meghans Shop auf ihrem privaten Konto landen. Die Kritiker werfen ihr daher vor, den royalen Titel für persönliches Gewinnstreben zu nutzen. "Man macht die Monarchie nicht zu Geld, das ist einfach geschmacklos und ohne Klasse. Sie hätte ihren Namen, Meghan Markle, oder sogar Meghan Sussex verwenden können, aber die Seite als Meghan, Herzogin von Sussex zu bewerben? Das ist abscheulich", schimpfte der Insider.

Nicht nur ihren royalen Titel soll die 43-Jährige für ihre eigenen Zwecke ausnutzen: In den vergangenen Wochen wurden einige Stimmen laut, die ihr vorwerfen, dass sie auch ihre eigenen Kinder Archie (5) und Lilibet (3) einsetzt, um ihre verschiedenen Projekte besser an den Mann bringen zu können. Während Meghan und Harry ihre Kinder in den vergangenen Jahren nämlich überwiegend strikt von der Kamera ferngehalten hatten, postet die Suits-Bekanntheit ihre Kids seit der Veröffentlichung ihrer Netflix-Serie wieder regelmäßiger.

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2024

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

