Diese Bösewichte kehren im "Dexter"-Spin-off zurück

"Dexter: Resurrection" bringt zwei legendäre Gegenspieler zurück, um die Geschichte des berüchtigten Serienkillers Dexter Morgan fortzusetzen. Wie nun bekannt wurde, werden neben Hauptdarsteller Michael C. Hall (54) auch John Lithgow (79) und Jimmy Smits (69), die in der Originalserie unvergessliche Spuren hinterlassen haben, erneut auftreten. John spielte den Trinity Killer Arthur Mitchell, während Jimmy den ambivalenten Miguel Prado verkörperte. Beide Figuren fielen Dexter einst selbst zum Opfer, was darauf hindeutet, dass ihre Auftritte in Form von Rückblenden oder Visionen stattfinden könnten – ähnlich wie Dexters toter Vater Harry, der auch in der neuen Staffel wieder auftauchen wird.

Nicht nur die Rückkehr der Schurken sorgt für Aufsehen, auch einige andere vertraute Gesichter sind wieder mit dabei, wie serienjunkies.de berichtet. David Zayas als Angel Batista und Jack Alcott als Dexters Sohn Harrison sind bestätigt. Spannend ist außerdem die Ankündigung neuer Charaktere: So stößt Krysten Ritter (43), bekannt aus Marvels "Jessica Jones", in der Rolle einer Serienmörderin zum Ensemble, während Peter Dinklage (55) als dubioser Milliardär für Aufregung sorgt. Ebenfalls in der Besetzungsliste stehen Uma Thurman (54), Neil Patrick Harris (51) und Eric Stonestreet (53), die jeweils bislang unbekannte Rollen übernehmen werden. Mit dieser Mischung aus alten Bekannten und frischen Gesichtern verspricht die Serie ein aufregendes Sequel.

Die Serie, die erstmals 2006 auf Sendung ging und damals über acht Staffeln lief, hat sich mit ihrem unkonventionellen Protagonisten eine treue Fangemeinde aufgebaut. Besonders der Trinity Killer, gespielt von John Lithgow, gilt als einer der furchteinflößendsten und vielschichtigsten Antagonisten der gesamten Serie. John selbst hat seitdem eine erfolgreiche Karriere fortgesetzt und erhielt kürzlich eine Rolle in der kommenden "Harry Potter"-Serie. Für Jimmy, der bereits in der Serie "NYPD Blue" gefeiert wurde, war die Rolle des Miguel Prado eine weitere Facette seiner ohnehin beeindruckenden Laufbahn. Die Rückkehr dieser beiden Figuren zeigt, wie sehr "Dexter" von seinen ikonischen Charakteren lebt, und gibt Fans Anlass zur Vorfreude. Erst letztes Jahr erschien Dexters Vorgeschichte der Originalserie unter dem Namen "Dexter: Original Sin".

Getty Images John Lithgow bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Getty Images Jimmy Smits beim Jubiläum von The Conga Room in Los Angeles

