Mit Netflix-Star in Hauptrolle: "Dexter" bekommt ein Prequel

Dexter kehrt zurück! Von 2006 bis 2013 hat Michael C. Hall (53) in der Rolle des sympathischen Serienmörders Dexter Morgan sein Unwesen in der Serienwelt getrieben. Mit "Dexter: New Blood" kehrte er 2021 zurück auf die Bildschirme. Nun ist noch ein weiterer Ableger des Dramas geplant, wie unter anderem Deadline berichtet. Dabei soll es sich allerdings um die Vorgeschichte des Forensikers handeln und wie er damals von seinem Adoptivvater den Kodex erlernte und umsetzte – 15 Jahre vor der Handlung der ersten "Dexter"-Staffel soll die Geschichte ansetzen. In der jüngeren Version des Charakters wird Shadow And Bone-Star Patrick Gibson vor die Kamera treten. Die Dreharbeiten für "Dexter: Original Sin" haben vor wenigen Tagen in Miami begonnen.

In die Rolle von Dexters Adoptivvater und Mentor Harry schlüpft Christian Slater (54). Molly Brown wird derweil die toughe Debra verkörpern. Aber auch andere Charaktere kehren zurück – ebenfalls Teil der Vorgeschichte sind die Kollegen des Protagonisten. So wird James Martinez Fanliebling Angel Batista darstellen und Christina Milian (42) als Maria LaGuerta vor die Kamera treten. Auch auf eine Rückkehr von Vince Masuka und James Doakes darf sich gefreut werden – die beiden werden von Alex Shimizu und Reno Wilson gespielt.

"'Dexter: Original Sin' wird sich mit dem jungen Dexter Morgan und seiner Entwicklung zu dem racheübenden Serienmörder auseinandersetzen", lautet es in einer Presseerklärung, welche E! News vorliegt. Weiter heißt es: "Die Serie spielt in Miami, das zu der Zeit eine Brutstätte für echte Serienmörder war." Die Handlung soll bei Dexters Abschluss vom College und bei seiner beginnenden Karriere am Miami Metro Police Department anknüpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Gibson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Slater, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf die neue Serie? Ja, total! Na ja, ich denke nicht, dass sie an den Erfolg anknüpfen kann... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de